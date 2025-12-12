Електрика по 2,30 грн цілодобово: як ЖК Gravity Park забезпечив мешканцям найнижчу ціну в столиці

Реклама

У київському житловому комплексі Gravity Park презентували власний тариф на електроенергію — Free Watt із вартістю лише 2,30 грн за кВт⋅год. Тариф діє цілодобово, без прив’язки до пікових годин, при цьому він майже вдвічі дешевший за стандартний тариф по Україні у 4,32 грн.

Gravity Park став першим ЖК у Києві, повністю захищеним від блекаутів. Світло тут не зникатиме незалежно від графіків відключень, адже комплекс використовує власну енергоінфраструктуру на базі сонячних панелей, інверторів та потужних акумуляторів. На дахах будинків встановлено панелі Jinko, що виробляють електроенергію, яка через інвертори DEYE подається в мережу. Надлишки накопичуються у залізофосфатних акумуляторах та використовуються вночі або за хмарної погоди.

Завдяки цьому мешканці не сплачують за електроенергію в місцях загального користування — у під’їздах, ліфтах, коридорах та паркінгу. Крім того, у разі відключень в міській мережі ліфти, освітлення, системи безпеки та всі важливі сервіси працюватимуть автономно. Живлення в оселях також гарантоване.

Енергосистема комплексу розширюється з кожною новою чергою будівництва. Наприклад, у будинку №2 інвертор виробляє 30 кВт⋅год, а акумулятор зберігає до 20 кВт⋅год. Аналогічні системи вже встановлюють у ще трьох нових будинках. Також передбачена велика загальна станція з інвертором на 100 кВт⋅год та акумулятором на 250 кВт⋅год, якого достатньо, щоб протягом місяця повноцінно забезпечувати електроенергією однокімнатну квартиру.

Підключення до Free Watt здійснюється автоматично після підписання договору з керуючою компанією. Комплекс, як і інші новобудови, підключений до міської електромережі, але це не впливає на збереження тарифу в 2,30 грн.

Використання відновлюваних джерел дозволяє значно зменшити вуглецевий слід ЖК. Екологічність — взагалі один із ключових принципів Gravity Park: тут малоповерхова забудова, зелені дворики, палісадники та прогулянкові зони. Комплекс розташований на Берестейському проспекті, 139, серед зелені Святошинського району.

Інфраструктура при цьому залишається повноцінною: у ЖК відкриється ТРЦ із магазинами, кафе, супермаркетом NOVUS, рестораном McDonald’s, автомийкою, спортзалом і школою художньої гімнастики ім. Дерюгіної. На території працюватимуть ресторан біля озера з басейном, з’являться зони відпочинку, BBQ-майданчики, кав’ярні, дитячі та спортивні майданчики, паркінг та укриття.

Наразі в експлуатацію введено чотири будинки ЖК, будівництво ще дев’яти триває. Паралельно формується благоустрій території: створюються зелені зони та сучасні майданчики для дітей.