"Елемент гібридної війни": у кіберполіції розповіли, чи був витік даних з "Дії"

"Елемент гібридної війни": у кіберполіції розповіли, чи був витік даних з "Дії"

Чутки про витік даних із порталу "Дія" у поліції називають "інформаційними фейками".

У Нацполіції запевняють, що інформація про масштабний витік даних із порталу "Дія" не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві департаменту кіберполіції Нацполіції.

"Подібні інформаційні фейки є нічим іншим як елементом гібридної війни та спробою дестабілізувати ситуацію в державі", — йдеться в повідомленні.

Поліція нагадала, що інформація про витік даних із порталу "Дія" почала поширюватися після того, як у Мережі на одному з форумів опублікували оголошення про продаж бази даних.

Появу такого оголошення почали пов‘язувати з кібератакою на державні веб-ресурси, що відбулася вночі з 13 на 14 січня.

"Утім інформація щодо злому порталу "Дія" не відповідає дійсності", — переконує поліція.

Українські правоохоронці разом із міжнародними експертами встановлюють джерела походження кібератаки. Також організовано постійний моніторинг фактів продажу баз даних із будь-яких ресурсів.

Раніше у Мінцифри пояснили, чому після кібератаки з'явилися оголошення про продаж персональних даних українців та запевнили, що витоку персональних даних українців не було.

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