Зеленський відмовився давати інтерв'ю подкастеру зі США російською мовою

Президент Володимир Зеленський відмовився давати інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману російською мовою.

Про це йдетсья в самому інтерв'ю Фрідману, яке опублікував youtube-канал Офісу президента.

Журналіст запевнив, що українська мова є важливою, але попросив, чи може президент спілкуватися російською.

"Я чудово володію російською мовою. Звісно, я все розумію, про що ви говорите, але я не можу все інтерв'ю відповідати вам російською. Я ж нічого не вигадую, ви сьогодні все бачите. Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. І це ж щоденна історія. Б'ютб люди, які розмовляють російською. Б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони захищають російськомовних. Тому я не поважаю ні керівника сьогоднішньої Росії, ні цей народ", – каже Зеленський.

Президент наголосив, що він не хоче дати Путіну ще одну нагоду заявити, що українці і росіяни нібито "один народ", бо говорять російською.

"Вони говорять мовою зброї. А ми – мирні люди, які хочуть себе захистити", – пояснив він.

Зеленський нагадав, що на початку повномасштабної війни він звертався до росіян російською.

"Нуль. Вони німі. Вони не чують. Причини різні. Тому оскільки ці люди глухі і почали окупацію нібито з захисту російської мови, я щиро їх зневажаю. Тому я хотів би давати інтерв'ю українською мовою. Для мене це дуже важливо", – каже глава держави.

Також Зеленський спростував тезу журналіста, що російська мова в Україні заборонена. "Це неправда", – категорично відповів президент.

Нагадаємо, Лекс Фрідман народився в місті Чкаловськ, Таджикистан. Його батько народився в Києві, працював в Москві до 1994 року. Бабуся Лекса Фрідмана по материнській лінії народилася та виросла в Харкові. Родина Фрідмана переїхала до США 1994 року, коли Лексу було 11 років.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Трамп може стати першим лідером, який прилетить до України літаком.

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