Зарплати військових зростуть: Зеленський підписав зміни до держбюджету 2026

Зеленський підписав закон про зміни держбюджету 2026 / © Zelenskiy/Official

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зміни до бюджету щодо збільшення фінансування Сил оборони. У законі йдеться про підвищення зарплат для українських військовослужбовців.

Про це стало відомо з сайту Верховної Ради.

Зеленський підписав закон про підвищення зарплат військових

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до державного бюджету, які передбачають підвищення грошового забезпечення для українських військових.

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Документ забезпечує додаткове спрямування коштів на потреби сектору безпеки й оборони. Сума видатків зросте на 1,56 трлн грн. Це фінансування вдалося залучити завдяки міжнародній підтримці, зокрема коштом фінансової допомоги від Європейського Союзу.

За змінами, доходи держбюджету-2026 зростуть на 2 трлн 291 млрд грн. Загальні доходи складатимуть майже 5 трлн 196 млрд грн завдяки міжнародній допомозі ЄС, додатковим надходженням в межах виконання Плану України — «Ukraine Facility» та зростанням надходжень від ПДФО коштом збільшення зарплат військових.

Підвищення зарплат військовим: що відомо про закон

Нагадаємо, в Україні з 1 червня 2026 року в межах масштабної реформи армії стартує дворічний урядовий експеримент із новою системою грошового забезпечення військових та поліцейських особливого призначення.

Залежно від завдань та близькості до лінії зіткнення, місячні виплати диференціюються: 170 000 грн передбачено за першу лінію оборони (плюс до 100 000 грн додатково за безпосередню участь у боях), 70 000 грн — за другу лінію, 50 000 грн — за роботу на пунктах управління, 15 000–30 000 грн — для тилових інструкторів та 10 000 грн — для інших тилових посад.

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Хоча Президент Володимир Зеленський наголосив, що мінімальний рівень для тилу має бути не менше 30 000 грн. Максимальна сумарна винагорода обмежена 460 000 грн на місяць.

Окремо постанова Кабміну запроваджує систему бойових премій: 40 000 грн на добу за захоплення ворожих позицій, 20 000 грн на добу за штурмові дії, 100 000 грн за взяття в полон (сума розподіляється між учасниками операції) та 15 000 грн за знищення окупанта у ближньому бою за умови відеофіксації.

Пріоритетом реформи за принципом справедливості стане піхота, для якої впроваджують спеціальні контракти з виплатами в межах 250–400 тисяч гривень.

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