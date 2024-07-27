Елітне майно, салони краси та земельні ділянки: історії про 7 кланів львівських митників та їхнє багатство

За останні кілька тижнів підозри у вимаганні та хабарницві отримують начальники митних постів у різних регіонах країни та і в самому ценнтральному апараті митниці. Напередодні працівники служби безпеки викрили на вимаганні винагороди за швидке та безперешкодне оформлення вантажів —начальника одного з митних постів Вінничини. Нині йому загрожує до десяти років за гратами з конфіскацією майна. Та чи буде що вилучати, адже здебільшого у деклараціях митників майже ніколи немає власного майна та статків.

Натомість є у їхніх родичів, які ведуть успішний бізнес, купують готелі, автівки та будинки. А у випадку львівських митників ще й земельні ділянки у наймальовничіших та най-дорожчих куточках Карпат.

Поки їхні близькі працюють на державній службі —ці родичі щедро діляться з ними своїм майном. Без-строково та без-коштовно забезпечуючи митників легковиками, квартирами та будинками. То як тепер, зрештою, живуть ті, на кого з початком повно-масштабного вторгнення припав контроль в’їзду значної кількості вантажів, що потрапляють у країну.

Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун дослідила декларації і спосіб життя колишніх та нинішніх львівських митників і знайшла те, чого в цих деклараціях немає.

Елітне майно, будинки і прибутковий бізнес. Земля, придбана у рази нижче ринкової вартості на гірських ділянках, де ціну сотки рахують далеко не в гривнях.

7 кланів львівських митників та їхні карпатські багатства

7 кланів львівських митників та їхні карпатські багатства

Салони краси та люксові комплекси відпочинку, розташовані у найкрасивіших куточках Карпат — усе це про майно родичів. Родичів львівських митників. 7 історій, про те як можна об’єднати сімейні звязки, державну службу і бізнес.

То що нині зрештою у своїй власності мають львівські митники? Що з цього придбали уже після початку повномасштабної війни, а що і взагалі забули задекларувати? Чи можуть вони пояснити звідки гроші і майно?

Львівська митниця. З десяток пунктів пропуску уздовж україно-польського кордону. Від початку повномасштабного вторгнення, припинення авіасполучення та повноцінної роботи портів навантаження на них збільшилося в рази. Відповідно, додалося робити і самим митникам.

Що вказати в митній декларації, оцінити майно, визначити вартість розмитнення та навіть те, як довго вантаж стоятиме в черзі — усе це у їхніх повноваженнях.

У чому найбільший корупційний ризик такої посади? Без митника воно не заїде, можна маніпулювати предметом розмитнення, тобто записати якийсь коштовний предмет, як щось таке дешеве. Якщо той, хто завозить, надає одні документи, вони можуть взятися до уваги, наприклад, на віру і не проводитися додаткових оцінок. Слід лише згадати:

працівник Львівської митниці вимагав 38 тис. доларів за пропуск через кордон будматеріалів під виглядом гуманітарної допомоги

інспектору Львівської митниці подарували квартиру у Львові та Lexus RX.

трьох митників пропускного пункту “Краківець” спіймали на системному отриманні хабарів за безперешкодне переправлення товарів через кордон.

інспекторку Львівської митниці звільнили через образ за 8 тисяч доларів.

Це постійний процес, правоохоронні органи постійно документують когось з співробітників на хабарях.

Кузнік

Андрій Кузнік. 38 років. Виконувач обовязків керівника Львівської митниці з березня 23-го року. Згідно його послужного списку, очолював Рівненську та Івано-Франківську митниці, а до цього упродовж 17 років служив в СБУ на різних посадах. Має звання підполковника.

Перша і основна функція митниці — адміністрування платежів. У 2022 вони були 44,9 млрд, за 2023 це були вже 67 мільярдів.

Зарплатня, ділянка з маленьким дачним будинком під Києвом, отримана у спадок та орендована квартира у Львові на 170 квадратних метрів. Це дані з його декларації. До майна, яким володіє дружина Антоніна, ми ще повернемося.

А поки про матір — Вікторію Кузнік. Вона теж колись працювала на митниці, а нині перебуває на пенсії. Згідно з реєстром прав на нерухоме майно у її власності 4 квартири у столиці та три земельні ділянки під Києвом. Одна з них на 11 соток у котеджному містечку преміум-класу Канадське село. Посеред соснового лісу та заплави річки Ірпінь. Схожі ділянки можна знайти на сайтах з продажі нерухомості за ціною від 50 до 80 тисяч доларів.

Є ще одна ділянка матері Андрія Кузніка просто посеред лісу. Вона розташована з іншого боку Київської області. Ділянка у два з половиною рази більша за попередню (площею 28 соток) і попри краєвиди значно дешевша — в середньому по тисячі доларів за одну.

Мамі Андрія Кузніка належить і автівка. Але цей Lexus 2010 року випуску знаходиться в користуванні сина, відповідно, вказаний в його декларації.

Є там і ще одна згадка про маму — у 2021 році вона подарувала синові коштовний подарунок — годинник Mont Blanc, у цьому ж році брат подарував йому рюкзак Louis Vuitton. Кожен з подарунків коштує по 100 тисяч гривень.

А тепер повернемось до дружини. Антоніна Кузнік.

До літа 2021 вона теж була державною службовицею – працювала у структурі сервісних центрів МВС. Потім звільнилась і у жовтні 23-го відкрила косметологічну студію “Щаслива я”. У приміщенні 5-тизіркового готелю майже у центрі Львова.

Скільки коштує оренда цього приміщення — у декларації чоловіка не вказано.

Окрім косметології пані Антоніна займається і психологією. На сторінці в інстаграмі вказано, що вона — транформаційний психолог. Дає поради про щасливе життя і приватні консультації за понад 2000 гривень на годину.

Завдяки своїй підприємницькій діяльності Антоніна Кузнік упродовж 2023-го заробила майже мільйон гривень.

А серед земельних ділянок, якими володіє дружина головного львівського митника, дві у самому серці Карпат, у селі Яблуниця поблизу Буковелю. Придбані вони уже після повномасштабного вторгнення. 35 соток із неймовірним виглядом на чорногірський хребет. Ці дві ділянки на одній з гір карпатського села нині відгороджені колючим дротом.

Але найцікавіше тут не лише розташування та живописний пейзаж, а й вартість. Згідно з декларацією виконувача обов'язків голови Львівської митниці ці ділянки обійшлися у 32 тисячі гривень, виходить по 914 гривень за сотку.

“Гривень? Я в це не повірю, нє. Не може бути, та де! Я знаю шо за 14 тисяч гривень тут у нас ніде не купиш”, — каже жінка з села.

Пані Гануся дивується недарма, адже вартість сотки у цій частині села стартує в середньому від 2-х з половиною тисяч доларів.

І купила ці ділянки за такою низькою ціною дружина виконувача обов’язків голови Львівської митниці не сама. Є в них ще одна власниця - Вікторія Суш – вона теж дружина митника та колишнього підлеглого Андрія Кузніка.

Данів

Руслан Данів. 35 років. Очолює управління боротьби з контрабандою на Івано-Франківській митниці, якою колись керував Андрій Кузнік. У соцмережах можна знайти спільні фото. І схожі пункти в декларації — там де вказані карпатські ділянки, якими разом володіють їхні дружини.

Це може бути потенційним конфліктом інтересів за умови, що ці люди продовжують мати службові відносини, вони можуть приймати на спільних заходах, спільні наради. Це можуть бути і позаслужбові відносини так само, якщо вони впливають саме на те, яке рішення має прийняти, чи навпаки утриматись від прийняття певного рішення.

Окрім ділянок у Яблуниці, придбаних за курсом 23 долари за сотку, Вікторія Данів має ще одну ділянку неподалік.

47-м соток, оточених лісом, тут вона вже власниця сама.

У декларації її чоловіка вартість цієї землі не вказана. За ринковою ціною – тут правлять у середньому — 1000 доларів за сотку. І це дешево для цього регіону, бо дістатися з боку Буковеля сюди неможливо.

Земельні ділянки у Карпатах, елітні автівки та квартири і будинки у середмісті Львова. А ще прибутковий бізнес.

Дружина іванофранківського митника теж має бізнес. І дохід від нього минулого року склав трохи менше 5,5 млн гривень.

За цією ж адресою зареєстрований ФОП її матері Ірини, який за даними сервісу YouControl займається роздрібною торгівлею на ринку. Утім у соцмережах Ірини Суш про цей бізнес ні слова, лише світлини і відео з відпочинку за кордоном — Північна Македонія, Єгипет, Чорногорія, Італія.

Сам Руслан Данів орендує квартиру у одному з найкращих житлових комплексів Івано-Франківська, а з початком повномасштабної війни придбав Lexus 2017 року. У власності має і одну квартиру у Львові, яку прибав 2021 року.

Останній поверх з власною терасою — загалом 98-м квадратних метрів. І згідно декларації, за курсом трирічної давнини, ця квартира обійшлася митнику лише у 16 з половиною тисяч доларів, це трохи більше ніж 150 доларів за метр. І це у центральному районі Львова. За два кілометри від площі Ринок.

На сайті з продажу нерухомості – у цьому ж закритому житловому комплексі вартість квадратного метра без ремонту стартує від 1500 доларів.

Є у Руслана Даніва і земельна ділянка у місті Яремче. І навколо неї — лише земля, яка належить родичам — тещі Ірині Суш, батькові Івану, а також сестрі Марті, їй ділянка дісталася у спадок. Нині тут розташований дерев’яний будинок, гараж на дві автівки, а територію охороняє собака породи Акіта-іну.

Будинок родини Данів останній на вулиці, тому що далі уже розпочинається рекреаційна зона з цілющими джерелами та глибоким карпатським лісом.

Згадки про сам будинок у декларації Руслана Даніва немає, натомість сестра Марта, яка очолює посаду заступниці начальника одного з відділів міністерства енергетики, вказує його як недобудову. Під самим будинком кілька днів запаркована одна і та ж автівка, яка зареєстрована на батька митника.

Іван Данів теж держслужбовець. Працює у карпатському лісництві керівником Вороненківського природоохоронного науково-дослідного відділення. В декларації пана Івана теж жодної згадки про цей дім.

Але є ще одна його ділянка розташована у туристичній Ворохті, на вулиці що веде під Говерлу. 25-ть соток землі у нього як і в невістки Вікторії у нього з'явилися у 2023-му. Її вартість він теж не вказує у декларації. Підказка з сайту оголошень — земля тут в середньому коштує 2 тисячі доларів за сотку.

Козак

Липень 2023 року. Митний пункт Смільниця. Волонтери заявляють, що митник відмовляється пропускати автівку на ЗСУ і нібито вимагає хабар.

Згодом у Львівській митниці пояснять: працівники можуть затримувати вантаж для уточнень документів, а з самим митником проведуть бесіду, бо не повідомив громадянам що на пункті пропуску знімати заборонено.

Остап Козак – головний державний інспектор з аналітичної роботи управління протидії митних порушень львівської митниці. І згідно з декларацією у нього є лише маленька квартира у Львові та прибране у 2023 Audi 2012 року.

Раніше в нього були 9 соток землі у курортній Поляниці з оцінкою у 308 тисяч гривень. Тоді як ціна сотки там стартує щонайменше від 5 тисяч доларів.

У 2018 році це майно з декларації Козака зникло, але з’явилося в іншій в декларації його матері Уляни як подарунок від сина. Вона теж держслужбовиця, начальниця медичної служби однієї з військових частин.

Але спроби знайти на ділянці вказаний в декларації будинок були марні. Хіба поруч є спа-центр 4-зіркового готельного комплексу. Який належить матері іншого, уже колишнього львівського митника – Михайла Коломійця. Про нього ми розкажемо згодом, а поки ще про родини Козаків.

Загалом львівський митник-аналітик має родинні зв’язки ще з кількома митниками. Його відчим– Євгеній Фау, нині заступник начальника митного поста Коломия. Хрещений Роман Рифяк — у 2022-му за рішенням РНБО потрапив під спецперевірку як особа яка могла сприяти людям, щодо яких застосовані персональні санкції.

Його дружина має спільний бізнес з мамою Козака — пані Роксалана та Уляна мають двоповерховий салон краси з власним садом поблизу Стрийського парку, та земельну ділянку під ним.

Звідки у державної службовиці були кошти на старт такого бізнесу та чому вона не декларує свої прибутки як підприємця? У 2023 році їй також вдалося придбати нову Toyota Rav 4.

Рифяк

А тепер про Романа Рифяка — хрещеного митника-аналітика Остапа Козака. Про цей споріднений зв’язок ми дізналися з власних джерел.

Кілька років тому, Рифяк теж працював на митниці, відтоді як його звільнили він намагається поновитися на посаді і справа дійшла аж до Верховного Суду. Наразі ж він працює головним спеціалістом одного з відділів в управлінні примусового виконання рішень мінюсту на Львівщині.

Його дружина крім спільного з матір’ю Ореста Козака салону краси, ще й володіє юридичною компанією і за 2023 рік заробила трохи більше 2,5 мільйонів гривень.

Як і у всіх наших героїв цієї історії, в неї є земельні ділянки, загалом 4, а ще придбана вже після лютого 2022 року квартира у Польщі за 11 мільйонів гривень та будинок разом з землею у Брюховичах під Львовом, який родина зараз продає за 110 тисяч доларів.

Також Роксолана Рифяк має ще дві квартири у середмісті Львова, ще дві у цьому ж будинку має її свекор – відтак вони володіють всією будівлею.

Крім дружини власним бізнесом як ФОПи займаються і син Ростислав та донька Ореста, яка паралельно працює у восьмому апеляційному адмінсуді Львова.

А тепер знову повернемося до серця Карпат — курортної Поляниці.

Коломієць

Михайло Коломієць. Працював державним інспектором львівської митниці, утім у 2023 році його звільнили, а нині він як і Роман Рифяк намагається поновитися через суд.

Загалом у декларації Коломійця майна не дуже багато. Має маленьку квартиру та ділянку у селі на Львівщині. Утім фактично проживає ось у цьому будинку, у приватному секторі Львова. В декларації колишнього митного інспектора вказана площа — більше ніж 300 квадратних метрів і те, що належить він батькові. А автівки, які вказані як у користуванні — легковик та великій позашляховик, оформлені на матері.

Вона є і власницею 4-зіркового готелю у Буковелі, розташованого поруч з ділянкою Ореста Козака — з великою територією, власним спа-центром та кількома корпусами, який на своєму сайті пропонує шикарний відпочинок.

Усі земельні ділянки під 4-зірковий готель матері митника подарували у 2014-му, ще одну вона докупила за кілька років.

І почала будувати на цій подарованій землі. Нині усі ці ділянки включно з ділянками Ореста Козака під арештом прокуратури через кримінальне провадження про їх незаконне виділення на території лісу. Але це далеко не все майно родини Коломійців. Наприклад батько має ще дві ділянки у Поляниці на одній з них поки що просто сосновий ліс, до якого складно добратися навіть пішки. Друга – земля загального користування у самому центрі карпатського курорту уздовж річки. Її поляницька сілька рада віддала батькові Михайла Коломійця у безоплатне та безстрокове користування для проїзду. Утім для чого йому потрібен цей проїзд у сільській раді не пояснюють.

Також Іван Коломієць спільно з батьком Романа Рифяка, теж Романом Рифяком мають у власності компанію “Гірбуд”, яка займається будівництвом житлових і нежитлових будівель.

Бесараб

А далі історія Андрія Басараба — колишнього головного інспектора львівської митниці. Якихось родинних звязків в нього з колегами не знайшли, але принципи ведення сімейного бізнесу схожі. Так само як і в інших, у власності його дружини є комплекс відпочинку посеред лісу на рекреаційних ділянках. Закрита територія, готельні номери, котеджі, власний аквапарк, спа, лазні, тренажерний зал, рибалка, басейн, соляні кімнати, та поле міні-футбол. Усе це в двох кілометрах від Старого Самбора та 25 кілометрів від кордону з Польщею.

Дружина Басараба стала власницею цієї землі у 2017 році. І дісталися їй ділянки дуже вигідно, по 3 та по 7 тисяч гривень. Пʼять агроосель, які стали готельним комплексом, згідно декларації її чоловіка, були придбані у середньому за 40 тисяч гривень кожна.

І саме тоді Андрій Басараб очолював митний пост “Смільниця”, який розташований у 25 кілометрах від ци ділянок. Цікаво, що попри таку кількість землі і майна у власності дружини, сам Андрій Басараб згідно з декларацією не має навіть автівки. Лише маленьку квартиру у Львові.

Гаврик

Далі про Андрія Гаврика. У 2021 році його звинувачували у тому, що він з’їв хабар. Утім службова перевірка цього не довела, тож він продовжив працювати. Андрій Гаврик майже усе своє життя працює на митниці, зокрема, на Рава Руській. Нині ж очолює пост Мостиська-Залізничний. Серед його майна – одна земельна ділянка. Усе решта на дружині.

Рава Руська. 5 кілометрів до пункту пропуску на кордоні з Польщею. Тут у власності родини Гавриків одразу кілька земельних ділянок та готель, розташований у будівлі Старого банку. Він як і земельна ділянка у власності дружини з’явилися уже після початку повномасштабного вторгнення. А його вартість вказана у декларації складає – 150 тисяч гривень за землю та 743-ри за сам готель з рестораном. Також у місті дружина володіє житловим будинком на 350 квадратних метрів, який коштував їй трохи менше 97 тисяч гривень. А за попередній рік вона заробила майже півмільйона гривень.

Єдина ж ділянка, яка належить самому митнику, розташована поруч з лісом. Огороджена парканом, на воротах замок. В деревах можна розгледіти маленьке збудоване приміщення схоже на лазню та облаштовану під відпочинок територію з мангалом та дитячою гіркою.

Виявляється, паркан обʼєднує і ще дві ділянки: одна належить дружині Гаврика Руслані, друга — його синові Роману. До 2018 року він також працював на митниці державний інспектором митного поста "Рава-Руська". Тоді у його власності була лише квартира на 30 квадратних метрів у Львові.

Ще один син Андрія Гаврика, теж Андрій, працює старшим інспектором Волинської митниці. Має квартиру у Львові та земельну ділянку у курортному Славському.

Про походження усього цього майна запитали у кожного з митників. Запити надсилали їм за місцем роботи.

“Я завжди відкритий до спілкування з медіа. Усі статки мої та моєї сім’ї є у відповідному доступі та задекларовані. Моя дружина здійснює свою діяльність як ФОП та сплачує усі податки”, — заявив голова Львівської митниці Андрій Кузнік.

Утім відповідей на питання про придбані дружиною Андрія Кузніка спільно з дружиною Руслана Даніва ділянки посеред гір за вартістю, яка з огляду на ринкову, здалася аж занадто низькою, немає. Не дізналися позицію пана Кузніка і щодо ймовірного конфлікту інтересів між ним та його колишнім підлеглим. А також, звідки у дружини були гроші на старт власного бізнесу.

Руслан Данів свою відповідь надав письмово. Каже, що з Андрієм Кузніком перебуває у робочих стосунках. А ділянки поблизу карпатського курорту дружина придбала до заміжжя і називає цю купівлю “наслідком ділових та дружніх відносин дружини з Антоніною Кузнік”. Їхню низьку вартість залишив без відповіді. Так само як і питання про ще одну ділянку дружини у Яблуниці. Щодо землі в Яремче, то її отримав безкоштовно як житель міста будучи студентом, так само і решта членів родини. А сімейний будинок на ній називає “зведеною на 55% — 65% недобудовою, яка не введена в експлуатацію. Попри те, що цей будинок зовсім на неї не схожий.

Ділянку тещі поруч не коментує. Але пояснює землю, яка з'явилась у 2023 році у батька у Ворохті. Мовляв, вона була виділена безоплатно батькові ще у 2005-му, утім не пояснює чому у декларації з'явилася лише цього року.

Щодо ж підприємницької діяльності дружини, то вона, каже, пов'язана з торгівлею косметичними товарами, але як саме не деталізує. Без відповіді залишилось питання про придбання практично у центрі Львова квартири за низькою для ринку ціною усього в понад 16 тисяч доларів. Утім на наступний день після отримання запиту з нашими запитаннями Руслан Данів її продав майже у 10-ть разів дорожче ніж купив три роки тому — за майже 160 тисяч доларів.

Ділянку, яку Остап Козак подарував матері у Поляниці, за його словами, він отримав як сплату боргу і її вартість оцінки у 308 тисяч гривень заниженою не вважає. Каже, що станом на момент дарування матері житлового будинку на ділянці ще не було. Утім не пояснив, чому декларував цей будинок у 2018-му як свою власність. Натомість стверджує: дім, який так і не знайшли, розташований поруч з 4-зірковим готелем, а не на його території.

Мати Остапа Козака Уляна Козак своїх пояснень ні щодо ділянки з будинком, ні щодо салону краси у власності та відсутності у декларації доходу від підприємницької діяльності не надала.

Так само відповідей про значну кількість майна родичів не отримали від Романа Рифяка. А з Михайлом Коломійцем зв’язатися не вдалося. Утім цікаво, що земельні ділянки під чотиризірковий готель матері подарував житель Поляниці пан Вербіцький. Це саме той пан Вербіцький, який віддав за борги сусідню ділянку поруч Остапу Козаку.

Андрій Гаврик у своїй поясненнях повідомив, що готель у власність дружини дістався від її сестри яка виїхала до США. А оцінкку вартості замовляли у ліцензованої компанії. Ділянку під лісом, каже, отримав у безоплатне користування від міської ради понад 10 років тому. Наявність на ній паркану та споруд заперечує. Ділянку ж дружини поруч виділену для городу каже використовують спільно, а ділянкою сина з недобудованим будинком не користуються, тому її немає у декларації.

Нагадаємо, у родичів львівських митників виявили елітну нерухомість, дорогу землю та інші предмети розкоші. Поки їхні близькі працюють на державній службі — ці родичі щедро діляться з ними своїм майном. Безстроково та безкоштовно забезпечуючи митників легковиками, квартирами та будинками.

Читайте також: