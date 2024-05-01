Елітний маєток президента "Енергоатому" Котіна під Києвом зник з його декларації – нардеп

Петро Котін потрапив у скандал через придбання його тещею нерухомості на Київщині.

Журналісти "Схем" нещодавно виявили, що 70-річна теща керівника держкомпанії "Енергоатом" Петра Котіна придбала під Києвом будинок і землю за майже 7 млн гривень. За підрахунками журналістів, офіційних доходів тещі Котіна, щоб заплатити за всю цю нерухомість у Київській області, не вистачило б. Президент "Енергоатому" визнав, що "відвідує" цей маєток.

Як розповів народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк, будинок зник з декларації Петра Котіна за 2023 рік. По декларації родина скромно живе у квартирі дружини.

"Сподіваюся, НАЗК та НАБУ зацікавляться цим кейсом, який поки дуже схожий на недостовірне декларування. Може заразом і перевірять, чому можливість купувати елітне житло у тещі Котіна зʼявилася одразу після його призначення", - зауважив нардеп.

Нагадаємо, суд взяв під варту міністра Сольського, якого підозрюють у заволодінні державною землею.

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