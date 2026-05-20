Елітний автопарк і понад 22 млн грн: як збагатилися топпосадовці Нацполіції на порномоделях (фото)

Вилучена у топпосадовців Нацполіції валюта / © Офіс Генерального прокурора

Під час обшуків у топпосадовців Нацполіції, яких підозрюють у створенні прикриття для порностудій, вилучено елітний автопарк з шести автомобілів, а також готівку в різних валютах на загальну суму понад 22,6 млн грн.

Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

Окрім того, у підозрюваних вилучено 5 швейцарських годинників, вогнепальну та холодну зброю, мобільні телефони.

Наразі оголошено підозру п’ятьом учасникам схеми. Усіх їх затримано.

© Офіс Генерального прокурора

Водія автогосподарства ДУ «Центр обслуговування підрозділів МВС», який виступав посередником, підозрюють у злочинах, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Йдеться про підбурювання та пособництво в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за невчинення дій з використанням службового становища в інтересах третіх осіб, зокрема повторно та за попередньою змовою групою осіб.

© Офіс Генерального прокурора

Дії начальника ГУНП в Івано-Франківській області, його заступника, а також першого заступника начальника ГУНП у Тернопільській області та заступника начальника ГУНП у Житомирській області, кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Готуються клопотання до суду про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про викриття масштабної корупційної схеми, яку організували високопосадовці Нацполіції.

За інформацією слідства, керівники територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях могли сприяти безперешкодній діяльності мережі порностудій, на яких незаконно виготовляли та поширювали через Інтернет відеоконтент еротичного й порнографічного характеру.

