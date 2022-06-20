Embrace Ukrainе: головне про лайнап міжнародного телемарафону в Амстердамі

Уже зовсім скоро, 21 червня, о 20:00 СЕТ (21:00 за Києвом), у столиці Нідерландів — місті Амстердам — відбудеться благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine - #StrivingTogether. Учасниками заходу стануть зірки найпопулярнішого конкурсу Європи, а також політичні лідери, громадські активісти та діячі культури. Цією благодійною подією учасники вчергове нагадують про наміри та готовність України стати частиною ЄС та демонструють незламність українського духу перед обличчям ворога.

Розповідаємо про унікальний лайнап заходу, адже зі сцени на Музейній Площі в Амстердамі виступатимуть найпопулярніші зірки Європи, які свого часу запалили головний пісенний конкурс континенту.

З якими композиціями та виступами їм це вдалося — читайте в матеріалі.

Jamala – 1944

2016-го Джамала не лише принесла таку бажану перемогу Україні на конкурсі "Євробачення", але й стала першою кримською татаркою, яка виступила на цьому пісенному конкурсі. Свою чуттєву пісню "1944" співачка присвятила жахливим подіям, спричиненим сталінським режимом – депортації кримських татар. На написання композиції Джамалу надихнула розповідь її бабусі, а на "Євробаченні" пісня викликала шалений резонанс.

Нині на численних благодійних концертах, у яких Джамала бере участь, вона співає саме "1944". В одному з інтерв’ю співачка говорила: "Я не можу сказати, що я співаю цю пісню – я її плачу".

Від початку російської агресії в Україні Джамала виступила на десятках благодійних концертів, під час яких збирали кошти на допомогу Україні та ЗСУ, а також вже вдруге візьме участь у благодійному телемарафоні Embrace Ukraine — #StrivingTogether, аби вчергове вразити усіх своїм виступом.

Ruslana and Zhyttia Dance Theater — Wild Dances

Ще одна співачка, яка феєрично представила Україну на світовому пісенному конкурсі та принесла вражаючу перемогу - Руслана. На Євробаченні 2004-го року у Туреччині, українська конкурсантка встановили рекорд, набравши 280 балів — найбільшу кількість за всю історію існування конкурсу на той час. Але не обійшлося і без конфузів, адже під час репетиції свого виступу, Руслана з балетом влаштували настільки дикі танці, що пошкодила сцену з надміцного скла, через що організатори були змушені зупинити репетиції, аби провести ремонт.

Окрім цього, пісню Wild Dances визнали "Найкращою піснею Євробачення", а Руслана отримала за це спеціальну нагороду. Гуцульські мотиви та легендарний запальний ритм досі пам’ятають в усьому світі.

Минулого року Руслана запалила серця українців та величезну сцену НСК "Олімпійський" на святкуванні 30-річчя незалежності України. А під час пандемії коронавірусу 2020 року в Італії українських лікарів зустріли композицією Wild Dances, яка лунала на весь Неаполь.

Kalush Orchestra – Stefania

Продовжуємо висловлювати гордість та вдячність нашим українським артистам, які поповнили скарбницю вражаючих перемог на міжнародному майданчику "Євробачення". Такої шаленої підтримки на пісенному конкурсі ще не було. Конкурсанти з інших країн активно сапортили наших музикантів, одягали синьо-жовті стрічки й рожеві панами, приходили на прес-конференції з українськими прапорами у футболках із написом "No war" та в один голос співали "Стефанію".

У фіналі Kalush Orchestra отримали 631 бал, а слухачі 28 країн віддали Україні найвищу оцінку – 12. Окрім цього, середній бал для України від глядачів з усієї Європи й Австралії склав 11,25 із 12, а це – абсолютний рекорд за всі 66 років історії існування "Євробачення".

Однак на цьому хлопці з Kalush Orchestra не зупинилися. Лідер гурту Олег Псюк, повернувшись з нагородою, продав кубок переможців на благодійному аукціоні за близько 900 000 доларів, які передав на придбання трьох безпілотників для ЗСУ. Пишаємось нашими хлопцями і запрошуємо кожного долучитися до чергового благодійного телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether, що відбудеться 21 червня у Амстердамі, та знову в один голос заспівати вже культове: "Стефанія мамо, мамо Стефанія".

Conchita Wurst — Rise Like Phoenix

Найбільш неординарний переможець Євробачення – австрієць Кончіта Вурст. На "Євробаченні-2014" артист зробив справжній фурор. Кончіта Вурст, справжнє ім’я якого Томас Нойвірт, намагався потрапити на пісенний конкурс ще 2012 року, але тоді замість нього обрали іншого конкурсанта.

2013-го компанія ORF, скориставшись авторитарним правом в обхід глядацького голосування заявила, що на "Євробаченні-2014" від Австрії виступить саме Вурст. Таке рішення австрійці спочатку сприйняли негативно, активно обурюючись у соціальних мережах, але саме "бородата діва" отримала голоси від більшості країн Європи і принесла своїй країні перемогу.

Також, Томас давно мріяв зустрітися з легендою українського шоу-бізнесу Вєркою Сердючкою. Познайомившись 2014 з Кончітою, Сердючка розповідала: "Вона весь час репетирує – день і ніч, просто у номері. Вона настільки втомлюється, що їй просто ніколи поголитися. А взагалі вона добра, хоча всі її обзивають дуже некрасиво". Вже зовсім скоро Томас Нойвірт знову з’явиться на сцені у образі епатажної Кончіти та виконає свою переможну "Rise Like Phoenix", аби підтримати Україну.

Malik Harris – Rockstars

Фіналіст цьогорічного "Євробачення" від Німеччини Малік Гарріс є одним з найбільших прихильників України та неодноразово підтримував Kalush Orchestra. Під час репетиції свого виступу, Малік вийшов на сцену, наклеївши на свою гітару український прапор з написом "I stand with Ukraine", а вже під час прямого ефіру у фіналі найбільшого пісенного конкурсу, на гітарі Маліка красувався напис "Peace" на жовто-блакитному фоні. У інтерв’ю виконавець говорив: "Я дуже сподіваюся, що у фіналі "Євробачення" війні в Україні буде приділено багато уваги. Це важливо. "Євробачення" – масштабний захід. Воно об’єднує всю Європу. Я буду дуже радий, якщо у фіналі ця тема знайде своє місце. На мою думку, важливо показати солідарність з Україною".

Гарріс також наголошував, що буде дуже щасливий, якщо Україна переможе у конкурсі. Але на цьому підтримка України від німецького співака не завершилася, адже Малік погодився взяти участь у благодійному телемарафоні Embrace Ukraine — #StrivingTogether у Амстердамі, аби вчергоае наголосити: на мир в Україні чекає увесь цивілізований світ.

VERKA SERDUCHKA — Dancing Russia Goodbye

Цю композицію слухачі в усьому світі впізнають з перших секунд. Наша Verka Serduchka стала справжнім феноменом музичної історії незалежної України, взявши участь у "Євробаченні-2007" з піснею Dancing Lasha Tumbai. І навіть попри те, що Serduchka посіла друге місце – слава про запальну українку розлетілася усією Європою. Її виступом захопилися усі, окрім росії. Тамтешні пропагандисти взялися розганяти черговий антиукраїнський темник про те, що Serduchka у своїй пісні співала не "Lasha Tumbai", а "Russia Goodbye", аби вчергове розпалити ненависть до українців. Андрій Данилко, який впродовж років доводив, що текст його пісні має абсолютно інше значення, після 24 лютого, коли росія розпочала повномасштабну війну в Україні, прийняв рішення змінити слова пісні. На благодійному телемарафоні у Амстердамі Verka Serduchka виступить з прем’єрою композиції "Dancing Russia Goodbye", аби гучно заявити про ставлення кожного українця до агресора.

"Друзі, від 24 лютого жодного Lasha Tumbai у цій пісні... Це тільки Russia goodbye. Я цього не співав. Ви хотіли це почути, ось ви почуєте", - заявив Данилко.

Тож, з нетерпінням чекаємо на прем’єру нового хіта вже 21 червня.

S10 — De diepte

S10 — нідерландська виконавиця, якій співвітчизники пророчать стати всесвітньо-відомою співачкою. S10, справжнє ім’я якої Стін ден Голландер, теж взяла участь у цьогорічному "Євробаченні-2022", де представляла Нідерланди.

У юності Стін мала серйозні проблеми зі здоров’ям – їй діагностували біполярний розлад, а оточуючі вважали, що дівчина може поставити хрест на мрії стати відомою виконавицею. Проте, Голландер змогла подолати недуг і 2016-го вперше заявила про себе як про потужну виконавицю. Дівчина випустила дебютний мініальбом Antipsychotica, який розлетівся музичними платформами Нідерландів та захопив слухачів різного віку. Після ще кількох альбомів, 2020-го S10 витягнула щасливий квиток та отримала шанс поїхати на "Євробачення-2022" з композицією "De diepte", написаною голландською мовою, яку журі не чули понад 10 років.

Окрім цього, Стін входить до переліку володарок найвищих жіночих голосів на планеті, а на Батьківщині її називають найвеличнішою альт-співачкою. 21 червня S10 виступить на рідній сцені у Амстердамі, аби підтримати Україну у боротьбі за свою свободу.

Emmelie de Forest - Only Teardrops

І знову переможниця головного пісенного конкурсу, Емілі де Форест, яка привезла кубок "Євробачення-2013" до рідної Данії. Свою ліричну, ніжну та чуттєву пісню "Only Teardrops" Емілі писала цілий рік. Але кропітка праця не була марною, адже як нагороду за старання співачка отримала грандіозну перемогу на головному музичному конкурсі Європи.

Від перших днів повномасштабної війни в Україні, де Форест висловлює підтримку українцям та активно співпрацює з організаціями, які збирають пожертви на медикаменти й обладнання для лікарів, бронежилети для ЗСУ та надають психологічну підтримку сім’ям і дітям, які постраждали від російської агресії. Співачка з радістю погодилась взяти участь у благодійному марафоні у Амстердамі, де нарешті зможе особисто висловити захоплення українцями та виконати для них свою Only Teardrops, яка колись подарувала перемогу їй самій.

Jeangu Macrooy — Birth Of A New Age

Ще один зірковий артист рідних Нідерландів, який минулого року представляв свою країну на "Євробаченні" – Жангю Макрой. Цей талановитий хлопець змусив говорити про себе у колах справжніх європейських меломанів. Окрім Нідерландів, його пісні впізнають у Німеччині, Франції, Бельгії, а після виступу на "Євробаченні-2021", Жангю захопив серця тисяч нових фанів, які досі наспівують його композицію Birth Of A New Age.

Аби здобути популярність, співаку знадобилося лише три роки. Його двічі номінували на нідерландську альтернативу Grammy – "Премію Едісона", а один з синглів Жангю, Gold, використали у рекламі HBO для "Гри Престолів". Вже незабаром нідерландці почують свого кумира наживо, адже Жангю виступить на сцені благодійного телемарафону у Амстердамі.

Blind Channel — Dark Side

На завершення додамо трішки запального року від гурту Blind Channel. Ці хлопці з Фінляндії точно знають, як запалити публіку та вразити навіть тих слухачів, котрих складно назвати поціновувачами рок-стилю. Хоча рокерами вони себе не вважають, адже Blind Channel вигадали свій власний піджанр в музиці – Violent Pop. Виконавці характеризують свою творчість як Heavy Metal з елементами поп-музики. Виступаючи 2020 року, Йоель та Йоонас пояснювали, що в їхньому звучанні є щось більше, ніж розмахування пальцями та злість. Саме цей незвичний стиль у музиці допоміг хлопцям вибороти право представляти Фінляндію на "Євробаченні-2021" у Роттердамі, а окрім цього, гурт встановив рекорд за кількістю голосів на відбірковому конкурсі у рідній країні. Також, цьогоріч виконавці були готові вражати українських меломанів на найпопулярнішому музичному фестивалі Atlas Weekend, проте, через розв’язану росією війну, фестиваль довелося скасувати, але ми з радістю чекаємо на Blind Channel після перемоги України.

А вже незабаром познайомитися з творчістю гурту зможуть і глядачі благодійного телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether.

У вівторок, 21 червня, у столиці Нідерландів — місті Амстердам — відбудеться міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України Embrace Ukraine — #StrivingTogether. Захід пройде напередодні засідання Європейської ради у Брюсселі і прагне консолідувати європейську аудиторію навколо теми готовності України стати частиною родини ЄС. Також у межах марафону збиратимуться кошти через глобальну фандрайзингову платформу UNITED24 — на закупку рентген-апаратів С-арки для закладів охорони здоров’я, що надають допомогу пораненим та постраждалим унаслідок повномасштабної війни рф в Україні.

В Україні подію транслюватимуть усі телеканали в межах марафону "Єдині новини", регіональні телеканали Суспільного мовника та інші. Також трансляція відбуватиметься на YouTube-каналах 1+1 і Atlas Festival та платформах 1+1 Video і Vodafone TV.

Організатори телемарафону Embrace Ukraine — #StrivingTogether — один із найбільших медіахолдингів України 1+1 media, найбільший музичний фестиваль Східної Європи Atlas Festival та "Суспільне". Партнери проєкту — Vodafone, Mastercard Ukraine, Ощадбанк та ФК "Динамо Київ", головний медіапартнер — ранкове шоу "Сніданок з 1+1". Захід реалізується за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ.