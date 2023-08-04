“Емоції взяли гору”: Клімкін прокоментував дипломатичний скандал між Україною та Польщею

Днями між Україною та Польщею розгорівся дипломатичний скандал.
Відверта, навіть жорстка розмова між Україною та Польщею набагато корисніша за офіційні та формальні кроки, які шкодять обом країнам.
Таку думку висловив міністр закордонних справ України (2014-2019) Павло Клімкін в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua.
“Відносини з Польщею у нас нормальні, іноді надходять емоційні хвилі. Ці хвилі насправді природні: ми в стані війни, у нас емоції виглядають наче оголені нерви. У поляків своя боротьба, але звісно, її не можна порівняти з нашою. Однак наближається виборча кампанія. Є свої нюанси”, — зазначив Клімкін.
Він не вважає, що в України є проблеми у відносинах з поляками: “Історію з тим, що ми викликаємо послів, я не розумію і вона мені не подобається. Насправді я за те, щоб говорити в очі дуже відверто, іноді жорстко. Коли ми з’ясовуємо відносини якимось офіційним шляхом, в Кремлі починають з нас кепкувати і казати, що ми хотіли створити новий східний фланг НАТО, а тепер навіть на рівні МЗС не можемо порозумітися”.
Тому Клімкін гадає, що в цій історії потрібно поставити крапку і спокійно, солідарно та відповідально працювати: “Я дуже хочу, щоб ми рухалися успішно вперед, у нас для цього все є. Ми розуміємо менталітет один одного. Можна поговорити дуже відверто, але по-дружньому. У кожного з нас є друзі і не завжди все буває безхмарно. Але щирість завжди цінується. Але тягати послів в МЗС, щоб знову з нас кепкували… Я вважаю, що це дивна історія, яку потрібно закрити”.
Ексміністр зауважив, що у нас ще будуть непрості моменти: “Я гарантую, що коли ми будемо вести переговори про вступ в ЄС, всі наші обговорення з поляками будуть йти дуже не просто, це буде емоційно і нервово. Тож або ми ставимося один до одного як до друзів і союзників, або починаємо чимось мірятись. Таке є і в українському, і в польському характері”.
“Формальних речей я не розумію, а емоції розумію. Але на те ми і люди, якими всі надихаються, щоб до цього ставитися відповідально”, — резюмував Клімкін.
Дипломатичний скандал з Польщею
Нагадаємо, раніше посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький був викликаний до Міністерства закордонних справ у Києві. Приводом для цього стали висловлювання керівника офісу з питань міжнародної підтримки в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача щодо "невдячності України за допомогу Польщі".
Після цього на дипломатичний скандал відреагував президент Зеленський. Він заявив, що політика подекуди намагається бути вище єдності народів у їх прагненні відстояти свою свободу.
"Україна бʼється за свободу свою та всієї Європи, і ми вдячні кожному народу, який допомагає. Надзвичайно цінуємо історичну підтримку Польщі, яка разом із нами стала справжнім щитом Європи – від моря до моря. І жодної тріщинки в цьому щиті бути не може", - сказав тоді Зеленський.
Однак попри це у Польщі далі продовжили лунати заяви, що відносини з Україною "останнім часом, не є найкращим". Причиною називають висловлювання представників української влади.
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