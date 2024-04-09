Енергетична безпека в Україні: що уряд планує створити до наступної зими

В Україні сьогодні, 9 квітня, на засіданні уряду обговорювалася енергетична безпека. До наступної зими планується мінімізувати ризики для енергосектору.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав прем’єр Денис Шмигаль.

“Наше завдання — до наступної зими мінімізувати ризики для енергосектору. Зробити так, щоб в українців у домівках було світло та тепло, а підприємства працювали безперебійно”, наголосив Денис Шмигаль.

В першу чергу, за словами прем’єра, плануються ремонти й залучення допомоги від партнерів. Великі надії уряд покладає на Фонд підтримки енергетики України, куди наші міжнародні партнери зробили внесків на понад 405 мільйонів євро.

Другий напрямок — децентралізація нашої генерації. Замість великих вразливих до атак електростанцій потрібно десятки малих розосереджених об’єктів.

“Розгортаємо мережу когенераційних установок, які підтримають роботу критичної інфраструктури громад. Третій напрямок — це посилення нашої ППО. Тут також звертаємося за допомогою до партнерів. Зараз це пріоритет для всієї нашої команди”, - підкреслив Шмигаль.

Нагадаємо, що Шмигаль заявив, що Україна прагне закрити для росіян та білорусів небо над ЄС.

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