Енергетична децентралізація: шлях до безперебійного живлення

Україна зазнає підступних ударів з боку рф по критичній інфраструктурі, ситуація вимагає пошуку новітніх систем захисту та масштабної енергетичної децентралізації.

Благодійною організацією Direct Relief (США) за координації Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров'я й Благодійного фонду Євгена Пивоварова започатковано проект «Power for Health», метою якого є переведення обʼєктів критичної та соціальної інфраструктури на автономні джерела живлення — інтегровані системи зберігання енергії, представлені потужними літій-іонними акумуляторами.

Наприкінці 2023 року завдяки уряду Польщі та Благодійному фонду Direct Relief (США), Україна отримала перші 500 систем живлення загальною вартістю 163 млн грн.

Пріоритетні отримувачі — заклади охорони здоров’я, екстреної медичної допомоги, ДСНС, освітні установи й дитячі будинки, які знаходяться на прифронтових територіях.

Нещодавно Благодійним фондом Євгена Пивоварова отримано нову партію з понад 2000 систем зберігання енергії для подальшого забезпечення прифронтових територій автономним енергоживленням.

Висловлюємо щиру вдячність американській Благодійній організації Direct Relief за безцінну підтримку України!