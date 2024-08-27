Енергетична криза наближається: українців попереджають про важку зиму

Україна готується до проблемної зими, під час якої можливі кризові ситуації та багатоденні відключення електроенергії.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт Інституту енергетичної стратегії Юрій Корольчук.

Він підкреслив, що енергетична ситуація в країні залежатиме від кількох ключових факторів, зокрема від роботи атомних електростанцій (АЕС), стану відремонтованих блоків теплових електростанцій (ТЕС), гідроелектростанцій (ГЕС) та можливих повторних ракетних ударів з боку Росії.

Корольчук зауважив, що високовольтні підстанції, якими опікується "Укренерго", грають критичну роль у забезпеченні стабільного енергопостачання, як і всі інші енергетичні об'єкти, навіть такі маленькі, як Київська ГЕС.

"Ймовірніше, що буде криза і вона визначатиметься в першу чергу погодними умовами. Минула зима ввела нас в оману, коли не було відключень і Укренерго також виходило і "показувало свої м'язи", кажучи, що енергетики все відремонтували", – сказав Корольчук.

За його словами, це було оманою, бо просто тепла зима дозволила підстанціям не виходити на повну потужність, адже не було потреби в цьому.

"Ми до певної міри повірили, що все відремонтували, але об'єктивно кажучи – ні, не було коштів, обладнання. Провести повний обсяг робіт неможливо було б ні за 2023, ні за 2024 рік, це займає тривалий період", – пояснив експерт.

Корольчук закликав українців бути готовими до того, що електроенергії не буде в кращому випадку 12 годин за добу і це будуть періоди активного життя громадян: ранковий, денний, вечірній. Вночі електроенергії буде більше.

"Звичайно, що людей закликають свої активні дії перенести на нічний час, але це неможливо. Ситуація буде складною, я сумнівався, що минула зима буде теплою, це дуже рідко буває, щоб 2 сезони були такими теплими, то ж не думаю, що й 3 зима буде такою", – прогнозує експерт.

Нагадаємо, раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що якщо температура повітря в Україні взимку знизиться до -10 °C, відключення світла можуть тривати до 8 годин на добу.

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