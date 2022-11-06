Енергетична система України серйозно вражена: експерт розповів, чи вдасться перезимувати у теплі

Українцям потрібно готуватися до до більш тривалих обмежень енергетики взимку.

Про це в в ефірі телемарафону попередив колишній міністр палива та енергетики України Юрій Продан.

"Нам потрібно готуватися до більш тривалих обмежень нашої енергетичної інфраструктури. Але з кожним таким ударом ми матимемо і певний досвід, і посилення нашої ППО, і бачимо, який сценарій готує ворог. Тому ми теж готуємося до такої ситуації. Наші енергетики працюють сьогодні на вищій межі своїх можливостей. Створюються фонди та заходи, щоби ми могли пройти зиму, але з серйозними обмеженнями", - зазначив Продан.

Напередодні повідомлялося, що у Києві та семи областях тривають відключення світла. Обмеження споживання електроенергії необхідні, аби зменшити навантаження на електромережі.

Читайте також: