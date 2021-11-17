Зеленський у розмові з очільницею Єврокомісії заявив, що Україна "готова зменшити вартість транзиту газу"

Зеленський у розмові з очільницею Єврокомісії заявив, що Україна "готова зменшити вартість транзиту газу"

Під час розмови Зеленський та Урсула фон дер Ляєн обговорили ідею створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Голова української держави та президентка Єврокомісії, зокрема, говорили про:

безпекову ситуацію на кордонах з Україною,

енергетичну кризу в Європі,

міграційну кризу на європейсько-білоруському кордоні.

Також сторони обговорили загострення ситуації на європейсько-білоруському та українсько-білоруському кордонах. Співрозмовники заявили, що "ця ситуація є гібридною атакою, яка вимагає спільних зусиль та взаємодії". У ході розмови очільниця Єврокомісії та голова української держави обговорили шляхи розширення співпраці між Україною та ЄС у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн також детально обговорили питання енергетичної безпеки Європи. Президент України вкотре наголосив, що "проект "Північний потік – 2" є насамперед безпековою загрозою для всієї Європи". У цьому контексті співрозмовники обговорили ідею щодо створення регіональної платформи зі зміцнення енергетичної безпеки.

Президент України наголосив, що "наша держава готова зменшити вартість транзиту газу своєю територією та надати власні підземні сховища для зберігання стратегічного резерву палива".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко та в.о. канцлера Німеччини Ангела Меркель вдруге за тиждень провели телефонну розмову.

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