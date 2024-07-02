Енергетика, оборона і Орбан: Зеленський підбив підсумки важливого дня

У вівторок, 2 липня, президент Зеленський провів низку важливих нарад, спрямованих на посилення енергетичної безпеки та оборонних можливостей України, обговорив питання захисту енергооб'єктів, розширення імпорту електроенергії з ЄС та отримання додаткових систем ППО Рatriot від США.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

За словами президента, керівник зовнішньої розвідки доповів про потенційні загрози та можливості для України. Зеленський зазначив, що в цьому напрямку є "хороші перспективи", не вдаючись у подробиці з міркувань безпеки.

Особливу увагу було приділено питанням енергетичної безпеки. Прем'єр-міністр доповів про заходи захисту енергетичних об'єктів, які включають активний захист та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Також обговорювалися плани з відбудови енергетичної інфраструктури та розширення імпорту електроенергії з Європейського Союзу.

Зеленський подякував європейським партнерам за допомогу в імпорті електроенергії, зазначивши, що Україна повністю використовує погоджений з ЄС обсяг. Він наголосив на необхідності збільшення імпорту та зазначив, що українські урядовці працюють над отриманням відповідної згоди від європейських партнерів.

Президент також торкнувся питань оборони. Він доручив міністру оборони України, який перебуває з візитом у США, отримати конкретні дати поставок додаткових систем протиповітряної оборони "Рatriot", про які раніше була досягнута домовленість з партнерами.

Зеленський висловив вдячність усім, хто працює на благо України та вірить у її перемогу. Він підкреслив важливість спільних зусиль у наближенні потрібних для країни результатів.

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Нагадаємо, 2 липня до України з візитом вперше за 12 років прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він не відвідував Україну ані за каденції Володимира Зеленського, ані за попереднього президента Петра Порошенка. В останнє Орбан відвідував Київ для зустрічі з тодішнім президентом Януковичем.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, зробили короткі заяви для преси після перемовин, які відбулися у вівторок, 2 липня, в Києві.

Орбан із Зеленським домовилися! Про що саме?

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