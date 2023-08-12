Енергетики готують до зими додаткові резерви на випадок російських атак — заступник міністра

Підготовка української енергетичної системи до зими передбачає не тільки відновлення пошкоджених російськими атаками генеруючих об’єктів, але й забезпечення додаткових резервів.

Про це розповів заступник міністра енергетики Фарід Сафаров в ефірі національного телемарафону.

"Наразі нами здійснюється найбільша ремонтна кампанія за всі часи незалежності. Ми говоримо про відновлення не тільки генеруючих об'єктів, магістральні лінії, але й про обленерго, тобто операторів систем розподілу”, - зауважив він.

За словами заступника міністра, усі ремонтні роботи відбуваються за графіком, а деякі — навіть із випередженням.

Наприклад, атомна генерація, яка забезпечує навіть попри окупацію Запорізької станції, більш ніж половину від загальної кількості електроенергії, яку Україна генерує, випереджує терміни виведення з ремонтних робіт атомних блоків. Наразі вже 5 атомних блоків загальною потужністю 4,4 ГВт відремонтовано і підготовлено повністю до осінньо-зимового періоду. Ще 4 вже знаходяться на фінальній стадії і додадуть нам 3,4 Гвт”, - повідомив Сафаров.

Заступник міністра нагадав, що російські терористи під час попередньої зими пошкодили приблизно 24 об'єкти генерації, серед яких дуже багато ТЕЦ та ТЕС, тому окрему увагу зверьають саме на їх відновлення. Ремонтні роботи відбуваються за графіком

“Ми розуміємо, що, скоріше за все, [російські] атаки залишаться, тому ми готуємо додаткові резерви, які дозволять нам швидко відремонтувати те обладнання, яке буде виведено внаслідок ворожих обстрілів з ладу", - наголосив він.

Нагадаємо, українська енергосистема залишається пріоритетною ціллю для терористичних атак росіян. ТСН.ua раніше розповів, як готуються енергетики до наступної зими.

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