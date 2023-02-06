Енергетики нагадали про вимкнення світла: графік на 6 лютого 2023 року від ДТЕК

«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день з 06:00 по 24:00.

Про це у повідомленні у соціальній мережі пише ДТЕК.

Зокрема,

Київ (1152 МВт);

Київщина (833 МВт);

Дніпропетровщина (1422 МВт).

Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.

Вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде.

На жаль, внаслідок аварії на підстанції «Укренерго», на Одещині все ще складна ситуація зі світлом.

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Аварія на підстанції в Одесі

Протягом доби в Одесі сталися дві масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.

Критичну інфраструктуру міста уже вдалося під’єднати до енергопостачання.

Через масштаб аварії до міста приїхали міністр енергетики Герман Галущенко та голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

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