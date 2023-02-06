Енергетики нагадали про вимкнення світла: графік на 6 лютого 2023 року від ДТЕК

«Укренерго» надав нові обмеження споживання електроенергії на наступний день з 06:00 по 24:00.
Про це у повідомленні у соціальній мережі пише ДТЕК.
Зокрема,
- Київ (1152 МВт);
- Київщина (833 МВт);
- Дніпропетровщина (1422 МВт).
Такі ліміти дозволяють протягом дня застосувати графіки стабілізаційних відключень у Києві, Київській та Дніпропетровській областях.
Вночі споживання електроенергії обмежуватись не буде.
На жаль, внаслідок аварії на підстанції «Укренерго», на Одещині все ще складна ситуація зі світлом.
Аварія на підстанції в Одесі
Протягом доби в Одесі сталися дві масштабні аварії на підстанції. Без світла залишилися Приморський, Малиновський і Суворовський райони Одеси, а також села поблизу.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики.
Критичну інфраструктуру міста уже вдалося під’єднати до енергопостачання.
Через масштаб аварії до міста приїхали міністр енергетики Герман Галущенко та голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.
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