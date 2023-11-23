Енергетики наполегливо просять українців економити електроенергію

Нині українська енергетика переживає складний період, адже декілька блоків електростанцій все ще ремонтуються і не можуть працювати на повну потужність.

В Укренерго просять українців економити електроенергію. Особливо це необхідно у період з 17:00 до 19:00.

Про це Укренерго повідомляє у Telegram.

"В умовах, коли декілька блоків електростанцій все ще ремонтуються і не можуть працювати, це порушує баланс між споживанням та виробництвом електроенергії, що є основною умовою безпечної роботи енергосистеми. Імпортованої електроенергії також недостатньо для покриття дефіциту в енергосистемі – замість технічно можливого максимуму 1200 МВт в окремі години маємо максимум до 609 МВт", - кажуть енергетики.

В Укренерго наголошують, що економити електрику сьогодні - надважливо: "Будьте уважні з 9:00 до 19:00 год. Особливо критичні години для перенавантаження енергосистеми - з 17:00 до 19:00".

Енергетики також нагадали правила для раціонального та ощадливого споживання на роботі й вдома. Для цього необхідно:

вимкнути світло у приміщенні, яке не використовуєте;

вимкнути кондиціонер/обігрівач, якщо в приміщенні - теплі батареї та комфортна температура;

вимкнути електробойлер, якщо не будете використовувати його найближчим часом;

кип’ятити лише потрібну кількість води в електрочайнику;

видалити накип у чайнику;

не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів. Наприклад, чайник+праска+електроплита+фен тощо;

перенести прання на ніч;

не залишати електроприлади в "режимі сну" - вимкніть їх, якщо не користуєтеся в цей момент.

увімкнути світильник або настільну лампу замість люстри.

Нагадаємо, у середу, 22 листопода, із приходом перших серйозних морозів в енергосистемі України зафіксували дефіцит електроенергії. Аби збалансувати систему, "Укренерго" довелося застосувати аварійну допомогу від країн-сусідів.

Чи готова енергосистема України до навантаження взимку і що буде під час перших масованих обстрілів окупантів - читайте у матеріалі ТСН.ua.

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