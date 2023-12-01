Енергетики назвали години, коли особливо важливо економити електроенергію

В "Укренерго" просять ощадливо споживати електроенергію, адже навантаження на енергосистему збільшується.

Похмура погода 1 грудня не дозволяє сонячним електростанціям виробляти електроенергію на повну потужність. Крім того, ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго продовжують відновлювати електропостачання та заживлювати споживачів на півдні України після негоди.

Тому енергетики просять відповідально споживати електроенергію.

"Цим ви допоможете зберегти баланс в енергосистемі, а також дозволите стабільно працювати обладнанню без перевантажень", - пояснюють в "Укренерго".

Там розповіли про нові правила ощадливого споживання:

економно споживайте електроенергію від 9.00 до 11.00 та від 16.00 до 18.00 . Пральну та посудомийну машину краще вмикайте після 20.00;

. Пральну та посудомийну машину краще вмикайте після 20.00; не вмикайте одночасно електрочайник, мікрохвильовку, електроплиту та пральну машину. Працюючи разом, вони перенавантажують електромережу;

завжди вимикайте світло в кімнатах, де нікого немає.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 1 грудня знеструмлено 66 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Одеській та Чернігівській областях.

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