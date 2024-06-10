Енергетики, поліцейські та рятувальники: у Раді розповіли про нюанси у нових правилах бронювання

Під час бронювання своїх працівників конкретний перелік критично важливих підприємств буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економік

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

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За його словами, підприємства оборонно-промислового комплексу, енергетичні підприємства можуть бути до 100% заброньовані.

Бронювання не 100%, а 90% працівників ДСНС та поліції

На його думку, бронювання не 100%, а 90% працівників ДСНС та поліції є прийнятно," оскільки в Національній поліції, як і в Державній службі з надзвичайних ситуацій, працюють не лише власне поліцейські чи рятувальники, а й інші державні службовці, допоміжний персонал".

"І якщо вони не є критично важливими для функціонування цих органів, то я не бачу проблем для того, щоби вони були мобілізовані. Але це вже буде визначатися в процесі відповідної комунікації між Міністерством внутрішніх справ і Міністерством оборони, Міністерством економіки", - додав нардеп.

Як буде визначатися, чи критично важливе приватне підприємство чи ні

Згідно з новими правилами бронювання, немає жодної різниці між державним і приватним підприємством, наголосив Веніславський.

"Якщо з точки зору конкретного міністерства, до предмета відання якого відноситься діяльність цього підприємства, воно буде визнано критичним, то працівники цього підприємства будуть мати право на бронювання. Причому в тих обсягах, яких передбачено цією постанови. Тобто постанова не розмежовує, що в енергетичній сфері лише державні або комунальні підприємства мають право на 100% бронювання. Мають право і приватні підприємства, які займаються енергетичним обладнанням, відновленням енергетики, фортифікаційними спорудами тощо", - зауважив він.

Веніславський наголосив, що конкретний перелік підприємств, які є критично важливим, буде визначати конкретне міністерство і подавати цю інформацію до Міністерства економіки.

"Коли ми говоримо про підприємство ВПК, то ключовими речами є наявність державних контрактів на виконання тих чи інших робіт, продукції, тих чи інших зразків озброєння, боєприпасів тощо. І діючий контракт дає підстави разом з іншими обставинами, говорити про те, що це підприємство буде критично важливим", - сказав нардеп.

Як забронювати працівників продуктових супермаркетів

Веніславський зазначив, для того, щоб забронювати працівників продуктових супермаркетів, відприємство звертається до відповідного міністерства і демонструє, що воно підпадає під критерії, передбачені в законі та постанові Кабінету міністрів.

"А далі міністерство перевіряє і вносить це підприємство до переліку критично важливих, що є підставою для подальшого бронювання працівників в тих обсягах, які визначені постановою. Але ми звертали увагу під час роботи над законом про мобілізацію, що не можуть бути ситуації, коли працівники торговельних супермаркетів – наприклад, прибиральники – на 100% заброньовані. Тому що є низка посад на підприємстві, які не є критично важливі для його функіцонування. По-друге, є багато професій, які можуть бути заміщені або не військовозобов'язаними, або жінками. Тому ми звертали увагу Кабінету міністрів, Міністерства економіки, щоб таких випадків, які матимуть соціально негативну реакцію, не допускати і щоб не було таких зловживань", - додав член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

Чи буде бронювання для підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення

Народний депутат запевний, що водії підприємств, які здійснюють міжнародні перевезення, будуть заброньовані, однак наразі питання лише в обсягах бронювання.

"У нас на засіданні Верховної ради під час години запитань до уряду називали кількість підприємств, які займаються вантажними і пасажирськими міжнародними і внутрішніми перевезеннями – їх десятки тисяч. Треба дуже виважено підходити для того, щоби, з одного боку, не втратити можливість функціонування таких підприємств. З іншого – залишити можливість поповнювати наші Збройні Сили і Сили безпеки і оборони", - повідомив Веніславський.

Нагадаємо, ми розповідали, які зміни у бронюванні запровадив уряд і хто зможе бронювати 100% працівників.

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