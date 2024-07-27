Енергетики потішили українців графіками відключень на 28 липня

У неділю, 28 липня в Україні застосовуватимуться графіки відключень електроенергії, однак лише у вечірні години.

Енергетики потішили українців графіками відключень світла на 28 липня.

Про це повідомляє ДТЕК.

Згідно з офіційною інформацією, відключення електроенергії відбуватимуться в період з 18:00 до 22:00. Решту дня українці будуть зі світлом.

Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні в серпні-жовтні значно скоротиться кількість відключень електроенергії. Однак вже взимку ситуація значно погіршиться. Може повторитись сценарій липня, коли через спеку відключення тривали по 7 годин поспіль.

Почалися довгоочікувані покращення зі світлом! Енергетики вже скасовують графіки відключень

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