Енергетики потішили українців графіками відключень на 28 липня

У неділю, 28 липня в Україні застосовуватимуться графіки відключень електроенергії, однак лише у вечірні години.
Енергетики потішили українців графіками відключень світла на 28 липня.
Про це повідомляє ДТЕК.
Згідно з офіційною інформацією, відключення електроенергії відбуватимуться в період з 18:00 до 22:00. Решту дня українці будуть зі світлом.
Нагадаємо, експерти стверджують, що в Україні в серпні-жовтні значно скоротиться кількість відключень електроенергії. Однак вже взимку ситуація значно погіршиться. Може повторитись сценарій липня, коли через спеку відключення тривали по 7 годин поспіль.
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