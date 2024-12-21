Енергетики повідомили, чи діятимуть у неділю графіки відключення світла

Українців просять зменшити навантаження у вечірні та ранкові години.

В Україні 22 грудня 2024 року відключення електроенергії для побутових споживачів не прогнозуються.

Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" через застосунок "Київ Цифровий".

"Електроенергії вдосталь, тому завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 і з 06:00 до 11:00", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Україні нові графіки відключення світла. Зокрема, черги тепер будуть поділені на підчерги, наприклад, 1.1 і 1.2, щоб уникнути перевантажень.

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