Енергетики розповіли, коли скасують відключенння світла для промисловості

В Україні бізнесу запропонували імпортувати електрику для уникнення обмежень.

В Україні 13 листопада діють обмеження на електроенергію для промисловості, але ввечері їх скасують.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання – обмеження будуть скасовані", - йдеться у повідомленні.

Енергокомпанія закликала раціонально використовувати електроенергію, особливо в години пікового споживання, та запропонувала бізнесу імпортувати електрику для уникнення обмежень потужності. Водночас "Укренерго" запевнило, що обмежень для побутових споживачів не буде.

Нагадаємо, уряд змінив перелік об’єктів, де не відключатимуть світло. Зокрема, графіки не застосовуватимуться до об’єктів Сил безпеки і оборони, мобільних операторів і не тільки.