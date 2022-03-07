Енергетики відновили електропостачання 30 тисяч домівок на Київщині і Донеччині - ДТЕК

Енергетики відновили електропостачання 30 тисяч домівок на Київщині і Донеччині - ДТЕК

За останню добу енергетики ДТЕК повернули світло близько 30 тисячам домівок в 32 населених пунктах Донецької та Київської областей.

Про це йдеться в повідомленні компанії ДТЕК Ріната Ахметова.

Аварійні роботи проводяться щойно енергетики отримують дозвіл на ремонти від Збройних сил України.

За добу вдалося повернути світло в 28 тисяч родин в 28 населених пунктів Київської області, що були повністю або частково знеструмлені через обстріли російських окупантів.

«Також в Білій Церкві наші фахівці повернули світло в будинки приватного сектору, що постраждали від нічного обстрілу», - зазначили в ДТЕК.

В Донецькій світло повернули 2000 родин в Сєверному, Водяному, Опитному та Торецьку Бахмутського району, що регулярно страждають через ворожі обстріли.