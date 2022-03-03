15 тисяч родин в звільненій від російських окупантів Бучі знову зі світлом - ДТЕК

15 тисяч родин в звільненій від російських окупантів Бучі знову зі світлом - ДТЕК

Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання звільненої від російських окупантів Бучі і навколишніх населених пунктів.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Ремонтним бригадам ДТЕК Київські регіональні електромережі вдалося відремонтувати підстанцію «Гостомель», яка дає світло в будинки Гостомелю та Бучі. Також відновлено електропостачання від підстанцій Бишев и Гореничі. Світло повернули для 15 тисяч домогосподарств», - повідомили в компанії.

Ранком українські військові підняли над містом жовто-блакитний прапор і дали дозвіл аварійним бригадам енергетиків на відновлення електропостачання.

Наразі тривають роботи по за живленню всіх будинків в навколишніх населених пунктах.

«Тридцять аварійних бригад ДТЕК Київські регіональні електромережі безперервно працюють, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів у Київській області. Працівники негайно приступають на відновлення електромереж щойно отримують дозвіл Збройних сил України та Територіальної оборони на проведення робіт на місці бойових дій», - пояснили в компанії.