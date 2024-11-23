Запорізька АЕС відновила живлення після загрози блекауту

Цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли

Енергетики відновили роботу високовольтної повітряної лінії, яка з’єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС з енергосистемою України, що була пошкоджена внаслідок ворожих обстрілів.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Міністр енергетики Герман Галущенко зазначив, що протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі була на межі блекауту через постійні обстріли.

"Протягом цього тижня Запорізька АЕС двічі опинялася на межі блекауту через постійні ворожі обстріли. Наразі роботу однієї з ліній живлення ЗАЕС, що була пошкоджена внаслідок обстрілу, відновлено. Станція знову має змогу отримувати електроенергію за двома лініями живлення. Вдячний енергетикам за роботу. Але ситуація на станції залишається загрозливою. Вкотре наголошую, що лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Міненерго попередило про загрозу на окупованій ЗАЕС.

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