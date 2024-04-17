Енергетики звернулися з важливою заявою до українців через ситуацію зі світлом

Енергетики закликають українців економити електроенергію через зміну графіка споживання.
Сьогодні, 17 квітня, через вогку та холодну погоду, графік споживання електроенергії в Україні знову зростає. Проте, на відміну від попередніх днів, проміжок між піками споживання збільшився. Це означає, що із подовженням світлового дня період активного використання електрики зріс і тепер триває з 09:00 до 22:00.
Про це повідомляє Укренерго.
Зазначається, що від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції - необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях.
"Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей збройних ударів росіян. Імпорту, який є нормальним ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні майже вдвічі менше", - кажуть енергетики.
Вони закликають підтримати безпечну роботу енергосистеми, зокрема:
- Не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;
- Не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилосмоком, бойлером, електроплитою, чайником та багато інших;
- Вимкніть зайве освітлення та електроприлади.
Бізнес та промисловість також закликають до економії: "Просимо зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, особливо у вечірні години з 19.00 до 22.00; переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики".
Зазначимо, що за даними ДТЕК, зараз в енергетиці найскладніша ситуація від початку війни.
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