Енергетики звернулися з важливою заявою до українців через ситуацію зі світлом

Сьогодні, 17 квітня, через вогку та холодну погоду, графік споживання електроенергії в Україні знову зростає. Проте, на відміну від попередніх днів, проміжок між піками споживання збільшився. Це означає, що із подовженням світлового дня період активного використання електрики зріс і тепер триває з 09:00 до 22:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Зазначається, що від ранку споживання перевищує вчорашній рівень на майже 7%. Це створює додаткове навантаження на електростанції - необхідно додатково увімкнути одразу 3 блоки на теплових електростанціях.

"Але після трьох російських масованих атак такої можливості немає – теплові електростанції є однією з основних цілей збройних ударів росіян. Імпорту, який є нормальним ринковим засобом покриття дефіциту в енергосистемі, сьогодні майже вдвічі менше", - кажуть енергетики.

Вони закликають підтримати безпечну роботу енергосистеми, зокрема:

Не вмикайте обігрівачі та кондиціонери з 19:00 до 22:00;

Не користуйтеся одночасно кількома потужними електроприладами: пральною машиною, пилосмоком, бойлером, електроплитою, чайником та багато інших;

Вимкніть зайве освітлення та електроприлади.

Бізнес та промисловість також закликають до економії: "Просимо зменшити освітлення реклами, вітрин, вивісок, гірлянд, особливо у вечірні години з 19.00 до 22.00; переглянути виробничі процеси з урахуванням ощадливого споживання електрики".

Зазначимо, що за даними ДТЕК, зараз в енергетиці найскладніша ситуація від початку війни.

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