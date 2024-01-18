"Енергоатом" допоміг виїхати своєму топменеджеру та помічнику зрадника України за кордон - нардеп

Посадовець виїхав за кордон, звідки написав заяву на звільнення, стверджує народний депутат.
Виконавчий директор з персоналу "Енергоатому" та помічник експрезидента енергетичної компанії Андрія Деркача - Олег Бояринцев під час війни виїхав за кордон у відпустку і не повернувся в України.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк та опублікував фотографії наказів "Енергоатома".
Як свідчать світлини, в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін в січні 2023 року підписав двотижневу відпустку виконавчому директору по персоналу компанії Олегу Бояринцеву із "правом виїзду за кордон".
За словами народного депутат, Котін не має прав підписувати відповідні дозволи.
"За кордон пан Бояринцев виїхав. Вже у відпустці він подав на звільнення - і "Енергоатом" звільнив його 15 лютого. В Україну він досі не повернувся і, кажуть, що і не збирається", - стверджує Железняк.
Окрім того, як інформує нардеп, Бояринцеву виплатили компенсацію за відпустку.
Нагадаємо, НАБУ повідомило про підозру посадовцям "Енергоатому", які привласнили 100 млн грн.
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