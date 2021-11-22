"Енергоатом" повідомив про хакерську атаку після підписання угоди про будівництво нових енергоблоків

"Енергоатом" повідомив про хакерську атаку після підписання угоди про будівництво нових енергоблоків

Одразу після підписання договору з американською компанією Westinghouse, публікації пресслужби компанії стали недоступними.

Хакери атакували сайт Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом" одразу після того, як було підписано довгоочікувану угоду з американською компанією Westinghouse, яка передбачає будівництво двох нових енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС.

Про це повідомила пресслужба компанії "Енергоатом" у Facebook.

"Сьогодні офіційний вебсайт "Енергоатома" атакували хакери - і відтоді немає доступу до публікацій пресцентру за весь час роботи компанії. Це сталося, щойно були підписані історичні угоди між ДП "НАЕК "Енергоатом" й американською компанією Вестінгауз", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначають, що фахівці вже роблять все можливе для відновлення доступу до інформаційного ресурсу НАЕК. "Енергоатом" просить поки користуватися офіційними сторінками компанії в соцмережах.

Слід зазначити, що історична угода, після підписання якої і стався напад, передбачає будівництво двох нових енергоблоків на майданчику Хмельницької АЕС.

"Ми раді, що наше співробітництво отримало новий поштовх. Україна виробляє понад половину електроенергії за допомогою атомної енергетики. Westinghouse постачає приблизно половину палива для українських АЕС, і ми чекаємо на той момент, коли реактори АР1000 з’являться тут", — підкреслив генеральний директор Westinghouse Патрік Фрагман.

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