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"Енергоатом" спростував фейк про запаси урану та плутонію на Запорізькій АЕС

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"Енергоатом" спростував фейк про запаси урану та плутонію на Запорізькій АЕС

Фото: Вікіпедія

Компанія відповіла на допис журналіста Wall Street, який заявив, що на захопленій Росією ЗАЕС зберігається плутоній та уран.

НАЕК "Енергоатом" прокоментувала інформацію про те, що на Запорізькій АЕС нібито зберігається 30 000 кг плутонію та 40 000 кг збагаченого урану.

Про це компанія повідомила у Telegram. 

Так, журналіст Wall Street Journal Лоуренс Норман написав уTwitter, що, мовляв, за даними гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, на захопленій Росією Запорізькій АЕС зберігається 30,000 кг плутонію та 40,000 кг збагаченого урану. Й у зв’язку із цим МАГАТЕ хоче бути впевненим, що запаси не зникли, адже збагачений уран і плутоній потенційно можуть бути використані як сировина для ядерної зброї.

"ЗМІ агресора, та й навіть деякі українські видання, миттєво підхопили "сенсацію". Проте вона – фейкова. Все це відверта інформаційна провокація, і жодне "твердження" журналіста не відповідає дійсності. Цей вкид зроблено виключно для того, щоб вчергове шокувати російську аудиторію, як було з фейками про біолабораторії, бойових птахів тощо", - наголосили в НАЕК.

В "Енергоатомі" пояснили, що на Запорізькій атомній електростанції ні уран, ні плутоній, які можна було б використати у військових цілях, не зберігалися і не зберігаються. А зберігаються – тепловидільні збірки.

Також на ЗАЕС у спеціальному сухому сховищі зберігається відпрацьоване ядерне паливо, "яке теж жодним чином не стосується озвучених нісенітниць".

Нагадаємо, в Укренерго висміяли заяву РФ використовувати електроенергію ЗАЕС.

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