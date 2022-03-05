"Енергоатом" закрив доступ до сайту: окупанти намагались розмістити неправдиву інформацію

Сайт компанії піддавався сильними кібератаками.

Вебсайт ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом останнього часу перебував під сильними кібератаками. Зараз зловмисники намагаються розмістити на сайті брехливу інформацію.

Про це повідомило міністерство енергетики.

Компанія повністю закрила доступ до сайту. А всі новини будуть розміщуватися на офіційному Telegram-каналі.

Нагадаємо, МАГАТЕ терміново перевірить АЕС в Україні.