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"Енергоатом" закрив доступ до сайту: окупанти намагались розмістити неправдиву інформацію

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"Енергоатом" закрив доступ до сайту: окупанти намагались розмістити неправдиву інформацію

Прес-служба компанії "Енергоатом"

Сайт компанії піддавався сильними кібератаками.

Вебсайт ДП "НАЕК "Енергоатом" протягом останнього часу перебував під сильними кібератаками. Зараз зловмисники намагаються розмістити на сайті брехливу інформацію.

Про це повідомило міністерство енергетики.

Компанія повністю закрила доступ до сайту. А всі новини будуть розміщуватися на офіційному Telegram-каналі.

Нагадаємо, МАГАТЕ терміново перевірить АЕС в Україні.

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За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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