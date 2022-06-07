"Енергоатом" звинуватив директора МАГАТЕ у брехні: Гроссі заявив про місію на Запорізьку АЕС

"Енергоатом" звинуватив директора МАГАТЕ у брехні: Гроссі заявив про місію на Запорізьку АЕС

Україна відмовила гендиректору МАГАТЕ у візиті на окуповану росіянами ЗАЕС до її звільнення.

Вчора, 6 червня, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що вони готують експертну місію на Запорізьку АЕС. Бо найбільша атомна електростанція Європи припинила онлайнове передавання даних до МАГАТЕ про стан справ із ядерними матеріалами.

Про це повідомляє "Енергоатом".

"Україна запрошувала нас, ми туди поїдемо", – написав він у своєму твітері.

Однак в "Енергоатомі" наголосили, що "втрата зв’язку" ЗАЕС із МАГАТЕ спричинена діями російських окупантів, які відключили в Енергодарі український оператор Водафон".

"Це повідомлення від очільника МАГАТЕ ми розглядаємо як чергову спробу будь-яким шляхом потрапити на ЗАЕС, щоб легітимізувати там перебування окупантів і по суті схвалити всі їхні дії", – йдеться у повідомленні.

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МАГАТЕ має контракт із цим оператором на передавання даних. Всі точки збирання цих даних і сервери, які перебували під контролем агентства, – закриті й опечатані. Інформація накопичується на сервері та буде передана, коли оператор буде увімкнено.

"Дуже схоже на те, що саме російська сторона за попередньою згодою з МАГАТЕ подбала про те, щоб Агентство «втратило контроль», не маючи доступу до зазначеної інформації, а отже гендиректор МАГАТЕ мав би привід приїхати на станцію", - наголошує компанія.

Там також зазначили, що українська сторона не запрошувала Гроссі відвідати ЗАЕС і раніше вже відмовляла йому у такому візиті, наголосивши, що візит на станцію стане можливим лише тоді, коли нашій країні повернуть контроль над нею.

Компанія нагадала, що в керівництві МАГАТЕ близько 100 осіб – росіяни. І навіть заступник самого Гроссі – керівник Департаменту ядерної енергії Михайло Чудаков – також є громадянином РФ.

"Також нагадаємо, що попередні візити пана Гроссі в Україну не принесли жодної користі. А на зворотному шляху після відвідин Південноукраїнської АЕС він поїхав на зустріч із керівником Росатома, і вони разом "звітували" світові, як все на Запорізькій станції добре", – резюмував "Енергоатом.

Нагадаємо, окупанти посилюють тиск на персонал Запорізької АЕС.

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