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Енергодар, Вознесенськ, північний захід від Києва: Арестович розповів про "гарячі точки"

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Енергодар, Вознесенськ, північний захід від Києва: Арестович розповів про "гарячі точки"

На напрямку від Миколаєва на Кривий Ріг йде бій.

Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник вчора, 3 березня, після поповнення резервів і тилових запасів почав рухатися далі.

Про це заявив голова Офісу президента України Олексій Арестович 4 березня. 

"Найбільших успіхів він досяг у місті Енергодар і частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. І йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська його зупинили там, зараз іде бій. Всі спроби противника просунутися безпосередньо у бік Миколаєва були відбиті. Інша гаряча точка – це північний захід від міста Києва. Там зараз ідуть бої. Наземна частина, авіація, артилерія зупиняє проривника", - розповів він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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