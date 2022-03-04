Енергодар, Вознесенськ, північний захід від Києва: Арестович розповів про "гарячі точки"

На напрямку від Миколаєва на Кривий Ріг йде бій.

Ситуація в Україні залишається контрольованою. Противник вчора, 3 березня, після поповнення резервів і тилових запасів почав рухатися далі.

Про це заявив голова Офісу президента України Олексій Арестович 4 березня.

"Найбільших успіхів він досяг у місті Енергодар і частково встановив контроль над Запорізькою АЕС. І йому вдалося просунутися біля міста Вознесенськ. Це приблизно напрямок від Миколаєва на Кривий Ріг. Наші війська його зупинили там, зараз іде бій. Всі спроби противника просунутися безпосередньо у бік Миколаєва були відбиті. Інша гаряча точка – це північний захід від міста Києва. Там зараз ідуть бої. Наземна частина, авіація, артилерія зупиняє проривника", - розповів він.