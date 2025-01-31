Енергонезалежні аптечні склади: «БаДМ» гарантує якість лікарських засобів

Життєво важливі лікарські засоби можуть стати небезпечними через відключення світла. Подібний випадок – це пряма загроза здоров’ю українського споживача.

Які створюються необхідні умови зберігання ліків у «темні часи», розповіли в пресслужбі фармдистриб’ютора «БаДМ». Компанія «БаДМ» забезпечила енергонезалежність власних аптечних складів. Завдяки цьому українці можуть бути впевнені: навіть у найскладніших умовах медикаменти будуть збережені належним чином.

Як температура впливає на зберігання ліків?

Різні види лікарських засобів мають свої специфічні вимоги до температури зберігання. На аптечних складах «БаДМ» для кожної групи медпрепаратів забезпечується необхідний температурний режим, що є критично важливим для збереження лікувальних властивостей.

Особлива увага приділяється термолабільним препаратам – лікам, які мають високу чутливість до зміни температури. До таких препаратів належать вакцини, інсуліни, онкологічні засоби, розчини для ін’єкцій, сироватки, гормональні препарати тощо. Навіть незначні коливання температури можуть зробити ці ліки неефективними або небезпечними для пацієнтів.

Саме тому фармдистриб’ютор «БаДМ» забезпечує систему холодового ланцюга, використовуючи професійне обладнання: холодильні та морозильні камери, термоконтейнери, рефрижераторні транспортні засоби, холодоелементи та контрольно-вимірювальні прилади.

Основні температурні режими, які фармдистриб’ютор забезпечує для термолабільних медпрепаратів:

від +8 °С до +15 °С

від +2 °C до +8 °С

від -20 °С до -10 °С

від -18 °С та нижче.

У виробничих приміщеннях аптечних складів підтримується температура від +17 °С до +23 °С.

Інноваційний підхід – енергонезалежність аптечних складів

З 2012 року аптечні склади "БаДМ" успішно підтверджують відповідність вимогам міжнародної дистрибуції та сертифікації GDP. Ще тоді були впроваджені енергонезалежні рішення: резервні лінії електропостачання та дизель-генератори.

Під час повномасштабного вторгнення компанія «БаДМ» модернізувала та розширила свої енергонезалежні системи, включивши до них сонячні електростанції.

У 2024 році на аптечних складах у різних регіонах України встановлено понад 2000 сонячних панелей. Ці установки забезпечили генерацію більше ніж 1 300 000 кВт енергії за рік, що знизило навантаження на електромережі країни.

Понад 2000 сонячних панелей встановлено на аптечних складах «БаДМ» за 2024 рік

«Процес постачання енергії від сонячних станцій чи генераторів є простим та надійним. Інвертори та комп'ютерні системи спрямовують її до електричних щитів, що живлять холодильні камери та інше обладнання. Використання енергії сонця зберігає споживання електрики, яка зараз дуже потрібна державі», - підкреслюють у технічному департаменті ТОВ «БаДМ».

Моніторинг температури на аптечних складах працює під постійним контролем сигналізації. У разі досягнення критичних температурних меж автоматично вмикається звуковий сигнал та надсилаються SMS-повідомлення відповідальним співробітникам, які діють за визначеним планом.

Чому це важливо для здоров'я українців?

Фармдистриб’ютор «БаДМ» забезпечує ліками понад 18 000 аптек і лікарень по всій Україні. Енергонезалежність аптечних складів у 10 регіонах країни не лише гарантує стабільність роботи, а й захищає здоров’я споживачів.

В.о. Генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко зазначає: "Коли йдеться про життя людей, якість ліків не може залежати від зовнішніх обставин. «БаДМ» забезпечує безперебійну роботу аптечних складів у найскладніші часи, впроваджуючи енергонезалежні рішення".