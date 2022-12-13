Енергосистема отримала додаткову електроенергію: останній енергоблок-"тисячник" АЕС підключено до мережі

Останній енергоблок-"тисячник" АЕС, який було виведено з робочого ладу після ракетного обстрілу РФ 23 листопада, підключено до енергосистеми.

Про це 13 грудня повідомив "Енергоатом".

"Сьогодні, 13 грудня 2022 року, о 01:09 підключили до електромережі останній енергоблок-"тисячник" "Енергоатома" (потужністю 1000 МВт), триває набір потужності. Непростий ремонт з усунення пошкоджень, отриманих внаслідок обстрілів енергосистеми України 23 листопада 2022 року, завершено. Таким чином, енергосистема отримала додаткових 1000 МВт-год електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі всі дев'ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, розташованих на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній наявній потужності.

"Це черговий крок до стабільності енергосистеми. Всі 9 енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють для забезпечення потреб населення та економіки країни", – заявив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Водночас ще шість енергоблоків-"тисячників" тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції зупинені. "Їхнє включення блокується рашистами. ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми України", - додали в "Енергоатомі".

Енергетичний терор України РФ

Нагадаємо, що у жовтні РФ вдалася до енергетичного терору України та почала атакувати відповідні об'єкти інфраструктури у різних регіонах України. Масовані ракетні удари по енергетичних об'єктах, яких станом на 13 грудня ворог завдав вже вісім, спричинили важку ситуацію з електропостачанням в Україні. В енергосистемі виник дефіцит, через що в Україні були запроваджені аварійні, екстрені та стабілізаційні відключення світла, які діють і зараз.

Варто зазначити, що після ворожого масованого обстрілу 23 листопада проблеми виникли на українських АЕС. Так, Хмельницьку АЕС було відключено від енергосистеми, Рівненську АЕС переведено в аварійний режим роботи, на Південноукраїнській АЕС відбулася аварійна зупинка енергоблоків.

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