Енергосистема повертається до нормальної роботи після превентивних відключень – "Укренерго"

Під час ранкової ракетної атаки росіян 18 лютого диспетчерський центр "Укренерго" застосовував превентивні відключення для мінімізації можливих наслідків атаки. Наразі енергосистема повертається до нормальної роботи. Споживання значно нижче, ніж у п’ятницю, що характерно для вихідного дня.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

За даними компанії, дефіцит потужності в енергосистемі був відсутній упродовж всього робочого тижня і наразі не прогнозується. Ліміти споживання до областей не доводились, водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень.

"Після ранкової атаки електростанції повертаються до нормальної роботи, їх потужності достатньо для покриття споживання у повному обсязі. Імпорт електроенергії зі Словаччини сьогодні незначний, що є звичайним явищем при достатності власної генерації та стабілізації електропостачання в країні", - йдеться у повідомленні.

В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання застосовуються графіки погодинних відключень.

Ракетна атака України 18 лютого

Росія у суботу зранку вчергове атакувала ракетами Україну. Два вибухи прогриміли у Хмельницькому.

За даними ДТЕК, через загрозу ракетної атаки екстрені відключення світла запровадили у Києві, Київській, Одеській Дніпропетровській Сумській, Черкаській Кіровоградській, Херсонській, Івано-Франківській та Запорізькій областях.

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