Енергосистему України відновлять протягом годин: прогноз від Тимошенка

Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі.

Українську енергосистему після російської ракетної атаки 23 листопада буде відновлено протягом годин, а не днів чи місяців.

Про це заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив у ефірі телемарафону.

"Завдання відновлення енергетики стоїть у годинах, а не в добі, двох, трьох, чотирьох або п'яти... Ми не говоримо про тижні, місяці, ми говоримо просто про години", – сказав заступник голови ОП.

Він додав, що головне завдання для енергетиків на першому етапі – відновлення цілісної роботи єдиної енергосистеми України.

"Я думаю, що наші енергетики впораються з цим завданням, і є розуміння, що ми зможемо енергосистему відновити", – сказав Тимошенко.

Водночас він не назвав конкретні часові межі відновлення тих чи інших енергетичних об'єктів.

"Я думаю, що найперше – це об'єднання в єдину енергосистему: як тільки це буде зроблено, відразу почнеться заживлення міст, селищ та сіл", – анонсував заступник голови президентського офісу.

Атака по енергетиці України 23 листопада

Російські війська 23 листопада вкотре завдали масованого ракетного удару по низці регіонів України. За даними поліції, ворог атакував 16 об'єктів інфраструктури. У різних куточках держави зникла електроенергія та припинилося водопостачання.

Раніше Тимошенко анонсував, що вже зранку міста можуть почати поступово отримувати електроенергію. Над її відновленням зараз працюють енергетики.

Як повідомили в "Укренерго", їхні бригади розпочали ремонти енергетичної інфраструктури всюди, де це можливо. Однак подекуди роботи можуть тривати довше через обсяг пошкоджень та негоду.

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