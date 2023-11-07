Енергоспівтовариство заявляє про занадто велику частку держкомпаній в енергосекторі України 

Секретаріат Енергетичного Співтовариства заявляє, що державні енергетичні компанії мають занадто велику частку в українській енергетичній галузі.

Про це в інтерв’ю Forbes заявив директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковські.

"Справді, державні компанії на українському ринку представлені понад міру. Саме тому потрібна "китайська стіна" між владою і регулятором", - сказав він

Лорковські наголосив, що ціни на електроенергію мають покривати витрати на її виробництво і доставку, тоді як влада в Україні завжди хоче встановити нижчі ціни, щоб мати прихильність виборців і виграти наступні вибори.

"Незалежний від влади орган повинен створити справедливу для споживачів та учасників ринку (виробників, постачальників) ситуацію. Він має бути поза політичними впливами, аби встановити рівні для всіх правила гри", - підкреслив голова Енергоспівтовариства.

Він додав, що втручання у ринок під час війни можливе, щоб уникнути припинення постачання електрики чи газу. "Важливо, аби втручання було мінімальним для досягнення цілі в умовах війни", - підсумував Лорковські.

Раніше секретаріат Енергетичного Співтовариства рекомендував продовжити лібералізацію українського енергоринку.