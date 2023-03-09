Енергоживлення Запорізької АЕС вдалося відновити після обстрілів

Станція переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії з об’єднаної енергосистеми України.

Фахівці відновили енергоживлення Запорізької АЕС, яке було перерване ракетними ударами з боку російських військ 9 березня.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами. ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України", – йдеться в заяві.

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Нагадаємо, Запорізьку АЕС було повністю знеструмлено внаслідок російського масованого ракетного удару в ніч проти 9 березня. АЕС перейшла в режим блекауту і увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб станції. Пального вистачило б на 10 діб.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі заявив, що це вже шостий випадок, коли найбільша у Європі АЕС втрачає зовнішнє живлення та працює в аварійному режимі. Він також закликав усіх співробітників МАГАТЕ негайно почати діяти, щоб такого більше не траплялось.

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