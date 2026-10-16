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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Енергетичне перемир’я або потужніша зброя: Зеленський звернувся до США через удари РФ

Україна публічно підтримала ініціативу припинення обстрілів енергосистеми, проте у разі відмови Кремля розраховує на допомогу США у захисті критичної інфраструктури.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна запропонувала запровадити енергетичне перемир’я і після відповідних заяв з боку президента США Дональда Трампа публічно підтримала цю ініціативу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресбрифінгу у Брюсселі.

За словами глави держави, якщо Росія не погоджується повністю припинити удари по цивільній інфраструктурі, вона має бодай продемонструвати реальну готовність до деескалації.

Володимир Зеленський підкреслив, що Київ з повагою та розумінням ставиться до потреб і позицій міжнародних партнерів. Однак у разі, якщо російські атаки на українську енергетику триватимуть, Україна повинна отримати від США необхідні засоби захисту — зокрема далекобійні ракети для ефективної протидії агресору.

«Якщо Росія не погоджується на енергетичне перемир’я, дайте нам ракети», — наголосив президент Зеленський, звертаючись до американських партнерів.

Наразі українська сторона чекає на відповідь та подальші кроки партнерів щодо забезпечення безпеки критичної інфраструктури в умовах постійної загрози нових обстрілів.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звинуватив Володимира Зеленського у тому, що він нібито не зацікавлений у домовленостях щодо завершення війни. Мовляв, «він не та людина, з якою нам варто мати справу».

Раніше ми писали про те, що лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі попросять Володимира Зеленського стримати публічну критику Дональда Трампа, щоб не нашкодити подальшій підтримці України з боку США.

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