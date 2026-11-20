Енергетичне перемир’я / © Associated Press

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Країни, які входять до «коаліції охочих», за підсумками зустрічі у Берліні закликали Росію до енергетичного перемир’я на час зими.

Про це йдеться у відповідній заяві від 19 листопада.

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«Коаліція охочих» вважає, що як перший крок до припинення бойових дій Росія повинна «погодитися на енергетичне перемир’я на період зими».

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«З огляду на важливість безпечного проходу та свободи судноплавства у Чорному морі для забезпечення глобальної продовольчої безпеки вони наголосили на необхідності також домовитися про перемир’я, щоб забезпечити експорт продовольства з цього регіону», — йдеться у заяві.

Окрім цього, лідери ще раз підтвердили свою непохитну солідарність з Україною та її право на самооборону проти російської агресії.

Також вони підтвердили свою прихильність до довгострокової та всебічної підтримки України, зокрема шляхом надання політичної, дипломатичної, військової, фінансової та цивільної допомоги. У цьому контексті лідери наголосили, що посилення потенціалу протиповітряної оборони України залишається пріоритетом.

Зазначається, що напередодні зими лідери докладуть додаткових зусиль разом із третіми країнами, щоб забезпечити Україну додатковими засобами протиракетної оборони.

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Окремо вони зобов’язалися посилити економічний тиск на військові дії Росії шляхом застосування санкцій, ширших економічних заходів та жорстких дій проти обходу санкцій.

Нагадаємо, після засідання «коаліції охочих» зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито спокійно сприймає ідею надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Йдеться про механізм, подібний до принципу колективної оборони НАТО. За його словами, американській стороні вдалося домогтися того, щоб Москва погодилася розглядати концепцію гарантій безпеки для України, побудованих за принципом статті 5 НАТО. Водночас Кушнер визнав, що в Росії до цієї ідеї є скепсис і недовіра.

Втім, президент України Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою «гарантії безпеки як у статті 5 НАТО».

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