"Енергетичне перемир’я" під сумнівом: в одній з областей закликають готуватися до різних сценаріїв

Відключення світла.

Реклама

Очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук скептично налаштований щодо "енергетичного перемир’я", на яке нібито погодився Кремль. Принаймні саме це стверджує президент США Дональд Трамп.

Про це чиновник заявив у своєму телеграм-каналі.

З його слів, з огляду на роки війни необхідності готуватися до найгірших сценаріїв через удари РФ, а також реагувати на сигнали повітряної тривоги. Адже Росія, не здобувши перелому на фронті, почала тиснути на тил, атакуючи енергетичну інфраструктуру.

Реклама

"За логікою росіян, холод і темрява — це примус країни в цілому шляхом терору мирних людей. Київ у цій логіці є особливою ціллю. Заморозити Київ означає тиснути не тільки на людей, а й на вище керівництво держави. Саме тому я скептично ставлюся до "енергетичного перемир’я". Якщо воно буде – добре. Але запитання: навіщо ворогу добровільно відмовлятися від цього важеля тиску", — наголосив Лукашук.

Окрім того, він додав, що після появи чуток про можливе "енергетичне перемир’я" люди почали скасовувати замовлення на генератори та інше енергообладнання, про що розповів один підприємець.

За словами керівника облради, область працює за планом найгіршого сценарію: усі лікарні перевіряють генератори, формують запаси палива щонайменше на 2−3 дні та готуються до можливого блекауту.

Нагадаємо, 29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив диктатора РФ Володимира Путіна припинити удари по Києву та інших містах "через екстремальний холод". За його словами, таке "енергетичне перемир’я" триватиме тиждень. Нібито Кремль погодився на це.

Реклама

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що про тимчасове припинення атак на енергетику говорили представники США, України та Росії в Абу-Дабі. Втім, зараз немає офіційної домовленості. Він наголосив, що "прямого діалогу, прямих домовленостей щодо цього між нами і Росією не було».