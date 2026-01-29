"Енергетичне перемир’я" РФ та України: експерт пояснив, чи можлива угода

Енергетика / © Associated Press

Військовий експерт Олександр Мусієнко припускає можливість обговорення «енергетичного перемир’я» на переговорах в Абу-Дабі 1 лютого. Проте наголосив, що наразі Росія готує нові ракетні атаки. За даними розвідки, ворог планує удари по критичній інфраструктурі, використовуючи обстріли як інструмент тиску на переговорний процес.

Про це Олександр Мусієнко розповів для «РБК-Україна».

Загроза нових атак та відсутність доказів перемир’я

За його словами, наразі інформація про припинення ударів по енергетиці базується лише на припущеннях російських джерел, які не підкріплені фактами. Навпаки, офіційні дані української розвідки та заяви президента свідчать про підготовку РФ до чергового обстрілу. Точна дата атаки невідома, але ризики залишаються високими.

«Вони свідчать про протилежне — що Росія готується до того, щоб завдати ударів найближчим часом. Коли точно це відбудеться — сказати важко, але ризики того, що це відбудеться існують», — заявив Олександр Мусієнко.

Удари як інструмент тиску на переговорах

Експерт зазначив, що агресор традиційно поєднує дипломатію з військовим примусом. Навіть під час проведення зустрічей Росія може продовжувати терор, щоб схилити Україну до поступок.

«Так у нас було вже історично. Відтак, зараз теж існує ймовірність, що попри те, що ворог перебуває у перемовному процесі, їздить на зустрічі, він сприймає удари по нашій енергетиці як спосіб тиску з метою схиляння нас до компромісів і поступок», — пояснив військовослужбовець ТрО.

Також додав, що незважаючи на підготовку до ударів, повна відмова від ідеї енергетичного компромісу наразі є лише теоретичною. Питання може бути винесене на порядок денний під час наступного раунду консультацій у лютому.

«Хоча теоретично відкинути будь-яку можливість досягнення якогось енергетичного перемир’я теж не можна. Можливо, про це будуть говорити 1 лютого під час наступної переговорної зустрічі», — підсумував Мусієнко.

Що відомо про «енергетичне перемир’я»

У четвер, 29 січня, У Мережі з’явилися повідомлення російських «військових кореспондентів» про нібито запроваджене «енергетичне перемир’я». Жодної офіційної інформації поки немає.

Речник Кремля Пєсков також не став коментувати цю інформацію.

Та втім, український журналіст Денис Казанський пояснив, чому Кремлю терміново знадобилася пауза між ракетними ударами і навіщо пропаганда РФ розганяє фейк про мораторій на обстріли енергетики.