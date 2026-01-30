- Дата публікації
«Енергетичне перемирʼя» та ситуація на фронті: головні новини ночі 30 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
Трамп заявив про «значний прогрес» у переговорах щодо війни в Україні
Вночі у Харкові пролунав вибух
Ворог просунувся у трьох областях — DeepState
«Енергетичного перемир'я» не буде, РФ використає морози для атак — експертка
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА