Енергетичне перемир’я Трампа провалилося: Зеленський розповів про обмін ударами між Україною та Росією

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що запропоноване США енергетичне перемир’я так і не запрацювало. За його словами, Україна підтримала ініціативу президента США Дональда Трампа, однак Росія продовжила атакувати українські енергетичні об’єкти.

Про це Зеленський повідомив під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

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Росія не підтримала енергетичне перемир’я: що заявив Зеленський

За словами Зеленського, президент США Дональд Трамп публічно запропонував припинити удари по енергетичній інфраструктурі. Україна підтримала цю ініціативу, однак Росія не припинила атак.

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«Енергетичне припинення вогню не працює. Президент Трамп запропонував це в медіа, ми це також у медіа підтримали, і Росія не підтримала», — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що після оголошення ініціативи Росія продовжила масовані удари по Україні, зокрема по об’єктах енергетики. Через це українські сили також продовжили завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

«Зараз, коли вони б’ють по нашій енергетиці, ми відповідаємо. Тому зараз, на жаль, у нас немає енергетичного припинення вогню», — сказав Зеленський.

Зеленський також розповів, що після публічної пропозиції Трампа Україна протягом трьох діб утримувалася від ударів по російських нафтопереробних заводах.

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За словами президента, Київ пішов на цей крок у межах спроби деескалації, хоча Росія в цей час продовжувала атакувати українську енергетичну інфраструктуру.

«Ми її підтримали, і після цього три доби ми не відповідали ударами по російських НПЗ, коли Росія завдавала ударів по нашій енергетиці», — зазначив Зеленський.

Однак така пауза, за його словами, результату не дала. Згодом Україна відновила операції проти російських НПЗ та інших об’єктів.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією нібито почало діяти енергетичне перемир’я. Володимир Зеленський тоді зазначив, що для нього ця заява стала новиною, однак Україна готова підтримати припинення ударів по енергетиці, якщо на нього погодиться Росія.

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Згодом Зеленський заявив, що саме енергетичне перемир’я могло б стати першим практичним сигналом готовності Росії до завершення війни. Серед інших можливих кроків він назвав переговори на рівні лідерів, відновлення безпечного морського сполучення та повний обмін військовополоненими.

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