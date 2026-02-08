Енергетичне перемир’я виявилося пасткою: в ISW розкрили хитрість Росії

РФ б’є по енергетиці України / © Associated Press

Реклама

Останні масовано ракетно-дронові удари Росії по Україні у лютому свідчать про те, що Кремль не мав наміру використовувати оголошений мораторій на удари по енергетичній інфраструктурі для деескалації війни або реального просування мирних переговорів, ініційованих США.

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що Кремль погодився на короткостроковий мораторій лише після того, як уже завдав значної шкоди українській енергетичній системі.

Реклама

В ISW також підкреслили, що навіть у період формального мораторію російські війська не припиняли атак на українську логістику та інфраструктуру.

«Таким чином, короткострокова пауза в ударах по енергетиці не стала реальною поступкою з боку Росії та не свідчила про готовність Кремля до справжньої деескалації», — зазначили експерти.

Нагадаємо, у ніч проти 7 лютого Росія здійснила масований ракетний і дроновий удар по Україні. Головна ціль атаки — енергетика заходу України. Вдарили по Бурштинській та Добротвірській ТЕС. Били по енергомережі, генерації та розподільчим підстанціям.

Росія завдавала масованого удару дронами та ракетами по підстанціях та повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ. Внаслідок цього атомні електростанції України вимушено знизили потужність генерації, розповіли в Міненерго.

Реклама

Енергосистему України балансують завдяки імпорту електроенергії та відключенням світла.

За командою «Укренерго» обсяг відключень збільшили. У більшості регіонів діють аварійні відключення.

Головна причина — наслідки атаки на електростанції та підстанції систем передачі і розподілу електроенергії.