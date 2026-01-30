ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

«Енергетичного перемир’я» не буде, РФ використає морози для атак — експертка

Росія не зацікавлена в припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі України та може посилити атаки з настанням морозів.

Автор публікації
Ігор Бережанський
Енергетика

Енергетика / © Міністерство енергетики і вугільної промисловості

Розмови про так зване «енергетичне перемир’я» є перебільшеними, і на практиці його не буде. Натомість Росія може скористатися наступними морозами для посилення обстрілів українського тилу.

Про це експертка з енергетики Ольга Кошарна заявила в коментарі Еспресо.

«Росіяни будуть використовувати наступні морози, будуть масштабні обстріли. Їхні війська не можуть досягнути своїх цілей на фронті, вони вирішили боротися з тиловим населенням та здійснювати на нього психологічний тиск», — сказала Кошарна.

За її словами, саме тому вона не вірить у можливість припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

Експертка також наголосила, що російському диктатору Путіну не вигідне так зване «енергетичне перемир’я».

«Те, що наша делегація десь про це розмовляла на двох у Абу-Дабі — це все імітація перемовин. Путіну не вигідно припиняти удари по нашому тилу», — зазначила вона.

За словами Кошарної, диктатор Путін вважає, що перебуває у вигідній для себе позиції, а його мета — тиснути на Україну задля отримання потрібних поступок.

«Він вважає, що він у повній формі, ціль Путіна — дотиснути нас до потрібних йому поступок», — підкреслила експертка.

Раніше повідомлялося, що журналіст Денис Казанський пояснив, чому Кремлю терміново знадобилася пауза між ракетними ударами і навіщо пропаганда РФ розганяє фейк про мораторій на обстріли енергетики.

Ми раніше інформували, що речник Кремля Пєсков також не став коментувати інформацію про нібито «енергетичне перемирʼя».

