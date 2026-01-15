Енергетичний фронт: де в Україні найскладніша ситуація зі світлом 15 січня

Найбільш критична ситуація наразі зафіксована у столичному регіон / © Associated Press

В Україні продовжують діяти графіки відключення світла. Найскладнішою наразі є ситуація у Києві та Київській області.

Про це повідомили в Міненерго.

«Уночі ворог вкотре завдавав ударів по енергетичній інфраструктурі країни. Внаслідок чого знеструмлено споживачів на Житомирщині та Харківщині. Аварійно-відновлювальні роботи тривають скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація», — зазначили у відомстві.

Ситуація у Києві та області

У столичному регіоні діють мережеві обмеження, через що раніше запроваджені графіки погодинних відключень тимчасово не застосовуються. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі. Відновлювальні роботи у столиці та на Київщині тривають цілодобово, незважаючи на складні погодні умови.

Одеська область

Мережеві обмеження, як і в попередні тижні, зберігаються на Одещині. У регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи після попередніх атак ворога.

«Через негоду залишаються знеструмленими 7 населених пунктів на Київщині та Чернігівщині. Ремонтні бригади обленерго працюють над відновленням пошкоджених ліній», — додали у Міненерго.

Дніпропетровська область

За командою «Укренерго» застосовані екстрені відключення на Дніпропетровщині.

Прифронтові території

Довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Нагадаємо, протягом цього тижня у Києві залишатимуться жорсткі відключення світла, зокрема ще й тому, що сильні морози збільшують споживання електроенергії. Без опалення залишаються близько пів тисячі багатоповерхівок.