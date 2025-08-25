Енергетичний колапс: експерт назвав регіони, які можуть зустріти зиму без опалення

Опалення.

Наразі існує ризик, що в деяких регіонах України взимку не буде опалення. Причина — обстріли, що не припиняються, і пошкодження інфраструктури.

Про це розповів директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко в ефірі "‎КИЇВ24"‎.

"‎Особливо це стосується прифронтових регіонів. Там постійні обстріли об'єктів енергетики. Також складна ситуація в Кривому Розі, тому що росіяни дуже сильно обстрілювали це місто і загалом регіон. Харківський регіон теж достатньо проблемний, Одеський", — повідомив фахівець.

Він наголосив, що основним джерелом теплозабезпечення в Україні є природний газ і частково вугілля. За словами Омельченка, наразі вдалося накопичити 2,6 млн тонн вугілля, а в підземних сховищах — близько 11 млрд кубометрів газу. Експерт додав, що через постійні обстріли Україна повинна мати певний запас газу.

"Для гарантії нормального проходження опалювального сезону повинно бути десь 14,5 млрд кубометрів газу", — говорить Омельченко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росія намагається зірвати підготовку до зими, завдає ударів по енергетиці. З його слів, це стосується не тільки генерації електрики, генерації тепла, але й видобутку нашого природного газу.

Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук раніше наголосила, що Україна готується до опалювального сезону 2025–2026. За її словами, якщо орієнтуватися на потреби минулого року, то Україні вистачило закуплених запасів. Крім того, чиновниця обіцяє, що держава й надалі буде нарощувати власний видобуток природного газу. Це також один із пріоритетів.