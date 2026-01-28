Енергетичний марафон: у РНБО закликали готуватися до відключень навіть влітку

Чому українцям доведеться звикати до відключень на тривалий час

Графіки обмежень електроенергії з українцями надовго — незалежно від того, чи триватимуть ракетні обстріли. І, найімовірніше, відключення світла будуть навіть влітку.

Про це в коментарі «Новини.LIVE» заявила радниця секретаря РНБО з питань енергетики та критичної інфраструктури Ольга Бабій.

«Будь-які графіки обмежень з нами вже надовго. В будь-якій ситуації. Навіть якщо не буде бомб, ракетно-бомбових ударів, вони вже з нами надовго, на досить тривалий час. Є сподівання, що енергетики працюватимуть, вони отримають гроші і отримають обладнання, будуть з цим працювати», — каже Бабій.

Вона попереджає, що на україців чекає й непросте літо з електроенергією.

«Коли ми матимемо більше сонця, ми будемо мати дефіцит піку, і нам треба до цього звикати. Нам треба до цього готуватися і налаштовувати себе, що це марафон», — порадила радниця секретаря РНБО.

Бабій нагадала, що українці вже мають досвід позаминулого року, коли була спека і були відключення світла. Що стосується нинішньої ситуаціє, то дійсно є дуже великі морози і відсутність тепла. Проте вона запевняє, що повністю вберегти об’єкти енергетики від ударів неможливо.

«Ми маємо розуміти одне, що ми могли підготуватися краще. Але підготуватися краще до тих масованих атак, які зараз відбулися — ракетних, шахедних, безпрецедентних, — практично неможливо. Жодна країна світу не могла б протистояти і не встояла б після історії, яку зараз проходить Україна», — підсумувала Ольга Бабій.

